Khloé Kardashian a contracté COVID-19 plus tôt cette année. La nouvelle a été confirmée dans un aperçu de L’Incroyable famille Kardashian de jeudi partagé par E! News, qui commence par Kris Jenner et Kim Kardashian inquiets discutant de la santé de la plus jeune sœur Kardashian en attendant les résultats du test.

“Nous attendons impatiemment les résultats pour Khloé pour voir si elle les a ou non”, dit Kim à la caméra. “Je veux dire, mon instinct me le dit, juste parce qu’elle est si malade. Et ça me fait vraiment peur pour elle, parce que je peux dire qu’elle a maintenant peur et qu’elle est vraiment nerveuse à ce sujet.” Jenner dit qu’elle a “sauté au téléphone avec tous les médecins qui prendraient [her] appelez, “essayer de trouver quelqu’un qui pourrait aider sa fille. Il n’y a pas grand chose à faire, ajoutent-ils, sauf attendre les résultats du test de Khloé et prier.

Khloé confirme ensuite qu’elle a été testée positive pour le coronavirus dans des images autoportées. «Je viens de découvrir que j’ai une corona», admet la mère de True Thompson, 2 ans. «J’ai été dans ma chambre. Ça va aller, mais c’était vraiment mauvais pendant quelques jours. En passant par ses symptômes, Khloé dit qu’elle a vomi, tremblé et souffre de bouffées de chaleur et de froid. Ses maux de tête ont été pires que jamais, ajoute-t-elle: “Je souffre de migraines, mais c’était le mal de tête le plus fou. Je ne dirais pas que c’était une migraine. La toux, ma poitrine me brûlait quand je toussais.”

La fondatrice de Good American semble enrouée alors qu’elle explique que son mal de gorge la tourmente toujours. “Laissez-moi vous dire que c’est vrai”, dit-elle aux téléspectateurs. “Mais, nous allons tous traverser ça.” Exhortant les gens à prendre des mesures de sécurité telles que le port d’un masque et la pratique de la distanciation sociale, Khloé conclut: «Que Dieu nous bénisse tous».

La famille Kardashian a été critiquée plus tôt cette semaine lorsque Kim a partagé qu'elle et les membres de son «cercle intime» avaient tous été testés pour le COVID-19 avant de se rendre sur une île privée pour fêter son 40e anniversaire sans avoir à s'inquiéter de la pandémie, actuellement entrer dans le pire pic de la pandémie du pays. «Après 2 semaines de plusieurs écrans de santé et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j'ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant», a-t-elle sous-titré des photos de cette escapade glamour , qui ont été critiqués sur les réseaux sociaux.