Khloe Kardashian vient de vendre son impressionnant complexe de style Villa Toscane pour 15,5 millions de dollars.

Avec cette vente, le plus petit des Kardashian a établi le record du montant le plus élevé payé pour une propriété, dans le quartier exclusif de Calabasas.

Mais ce qui est le plus impressionnant, c’est que c’est plus du double des 7,2 millions de dollars que Kardashian a payés pour la propriété il y a six ans, lorsqu’elle l’a achetée à Justin Bieber.

L’impressionnant domaine a été acheté par Dhar Mann, le célèbre entrepreneur de cosmétiques et vlogger YouTube, qui, avec sa femme, Laura Gurrola, a partagé leur processus de recherche d’une maison, qui est maintenant une réalité.

La propriété, construite en 2005, est située sur un terrain de plus d’un demi-hectare.

La maison principale a 1020 m² habitables et dispose de six chambres, 10 salles de bains et une grande cuisine avec îlot avec tous les accessoires nécessaires pour le meilleur des chefs. De plus, il dispose d’une bibliothèque, d’un bar incroyable et même de son propre cinéma.

Khloe a réussi à augmenter la valeur de la maison en embauchant deux des meilleurs designers des États-Unis, Tommy Clements et Waldo Fernandez, qui ont reconstruit la résidence principale de Kris Jenner. Ils étaient en charge de transformer les intérieurs, en leur donnant une touche moderne et sophistiquée avec des parquets noirs, des murs aux tons neutres et des meubles de haute qualité.

L’extérieur comprend de vastes jardins, des fontaines, un chemin de méditation, des foyers et une grande piscine avec un bain à remous.

Une autre commodité est sa maison d’hôtes, c’est une réplique de la maison principale, mais plus petite.

En 2016, la maison a fait la couverture de la prestigieuse publication «Architectural Digest».

Commentant la propriété, l’agent immobilier de Khloe a déclaré: “C’est absolument incroyable, une intimité totale, je veux dire, à moins que ce ne soit dans un hélicoptère, personne n’a d’yeux à l’intérieur de la propriété.”

Khloe a maintenant emménagé dans un tout nouveau manoir de ferme moderne juste à côté de la nouvelle maison de sa mère Kris Jenner à Hidden Hills, qui sera parfaite pour élever sa petite fille True et entreprendre de nouveaux projets maintenant. que KUWTK prenne fin.