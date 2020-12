K

ick It Out a félicité les joueurs de Millwall et de Derby pour avoir «défié la haine montrée par certains fans» à The Den alors qu’un certain nombre de fans huent les équipes pour s’être pris un genou samedi.

Certains supporters de Millwall ont hué lorsque des joueurs des deux côtés ont pris un genou avant le match de championnat, que Derby a remporté 1-0.

Le Den a pu accueillir 2000 fans avec Londres placé au niveau deux du système actuel de restrictions des coronavirus, mais le retour des spectateurs a été éclipsé par l’incident d’avant-match.

Le président de Kick It Out, Sanjay Bhandari, a déclaré à l’agence de presse PA: “Nous sommes attristés par le comportement des fans qui huent les joueurs qui prennent le genou aujourd’hui à Millwall.

«Ce que cela démontre, c’est que les joueurs ont raison de continuer à résister à la discrimination, que ce soit en prenant le genou ou en s’exprimant.

«La lutte pour l’égalité raciale se poursuit et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les clubs à travers le pays pour lutter contre la discrimination sous toutes ses formes.

“Nous exhortons les joueurs à continuer d’utiliser leurs plateformes et leurs voix pour soutenir ce combat.

“Nous félicitons les joueurs de Millwall et de Derby d’avoir pris position et d’avoir défié la haine montrée par certains fans aujourd’hui.”

Les fans étaient de retour à The Den pour la première fois depuis le 29 février, mais leur retour tant attendu a rapidement été embourbé dans la controverse.

Dans les images vues sur les réseaux sociaux, les huée des tribunes sont clairement entendues après que l’arbitre Darren England ait sifflé pour que les joueurs se prennent un genou, un geste utilisé pour montrer son soutien à la lutte contre la discrimination après le meurtre illégal de George Floyd en Amérique plus tôt cette année.

La Football Association a condamné le comportement des supporters de Millwall. Un porte-parole a déclaré: “La FA soutient tous les joueurs et le personnel qui souhaitent prendre position contre la discrimination de manière respectueuse, y compris la prise du genou, et condamne fermement les comportements de tout spectateur qui exprime activement son opposition à de telles activités.”

L’attaquant du Derby Colin Kazim-Richards a clairement exprimé ses sentiments à propos des huées après le match.

Il a tweeté: “Avoir à dire que c’est une douleur, mais je le dirai à chaque putain de fois, c’est pourquoi je suis fier et je dois dire que chaque personne impliquée dans dcfcofficial m’a aussi rendu fier de porter cette chemise avec les garçons aujourd’hui !!! Honte absolue .. ”

Le manager de Millwall, Gary Rowett, qui a vu Jason Knight attraper le vainqueur de Derby, a exprimé sa déception face à l’incident, mais a déclaré que ses joueurs craignaient que prendre le genou ne devienne un geste vide.

Il a déclaré: “Les joueurs ont publié une déclaration ensemble et ont déclaré qu’ils ne la soutenaient pas [taking the knee] comme message politique mais soutiennent la lutte contre la discrimination.

«À l’avenir, comme beaucoup de clubs, ils préféreraient ne pas se prendre le genou et adopter un changement.

“Ils veulent être proactifs plutôt que d’être un geste qui, selon de nombreux clubs, est peut-être vide.

“Ce n’est pas ma considération, mais ils sentent maintenant que le geste risque d’être vide.”

Avant le match de championnat, le sujet a été discuté sur le forum des fans de Millwall et une déclaration de l’équipe première a été publiée vendredi sur le site officiel du club.

Il disait: “En tant qu’équipe, nous soutenons pleinement les efforts de toute la famille du football pour débarrasser le sport et la société en général de toutes les formes de discrimination.

«Il est de notre devoir en tant que joueurs de renforcer les messages positifs et l’action des clubs, des fiducies communautaires, des organismes de bienfaisance et des organes directeurs, et nous le faisons avec beaucoup de fierté et de connaissance que tant de bon travail est accompli dans tout le pays.

«Le geste de« prendre le genou »avant les matches nous donne l’occasion de faire exactement cela et continue de permettre à tous ceux qui jouent de montrer publiquement leur soutien – au nom de toute l’équipe – à la lutte contre la discrimination.

«Nous tenons à préciser que prendre le genou, pour nous, n’est en aucun cas représentatif d’un accord avec un message politique ou une idéologie. Il s’agit uniquement de lutter contre la discrimination, comme cela a été le cas tout au long.

“Nous continuerons de le faire jusqu’au début de la nouvelle année où une nouvelle stratégie globale de lutte contre la discrimination sera annoncée par le club.”

L’EFL a ensuite signalé son soutien continu aux clubs et aux joueurs qui souhaitent prendre le genou.

Un communiqué a déclaré: “L’EFL continue de soutenir tout joueur, joueur et club individuel qui choisit de” prendre le genou “pour lutter contre les inégalités dans la société.

«Nous sommes déçus qu’un petit groupe de sympathisants ait choisi aujourd’hui d’exprimer son opposition à de telles activités visant directement à sensibiliser à la lutte contre le racisme.

<< La discrimination sous quelque forme que ce soit n'est pas la bienvenue et nous restons déterminés à travailler avec nos clubs, y compris Millwall, qui entreprennent un travail important sur les initiatives d'égalité et d'inclusion, alors que nous poursuivons notre objectif collectif d'éradiquer tous les types de comportements préjugés, en garantissant le EFL est un environnement inclusif et diversifié pour tous. "

Rapports supplémentaires par PA.