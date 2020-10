Kickstarter permet à davantage de créateurs du monde entier d’utiliser sa plateforme. La société a annoncé aujourd’hui son lancement en Pologne, en Grèce et en Slovénie, rendant Kickstarter disponible dans 25 pays. La société affirme que plus de 250 000 personnes de ces pays ont soutenu des projets depuis le lancement de Kickstarter, suggérant que les projets locaux pourraient faire appel à une base de bailleurs de fonds déjà établie. De plus, les créateurs de Pologne, du Danemark, de Norvège, de Suède et de Suisse peuvent désormais choisir de financer leurs projets dans leur devise locale ou en euros.

Depuis que la pandémie s’est installée aux États-Unis, l’entreprise basée à Brooklyn, New York, a licencié 40% de sa main-d’œuvre. Les projets en direct sur la plate-forme, au moins en avril, avaient chuté de 35%. À l’époque, la société avait déclaré ne voir «aucun signe clair de rebond».

Dans le même temps, il a tenté d’encourager les créateurs à continuer à publier des projets pendant la pandémie en lançant un programme qui sollicite des projets à petite échelle sur lesquels les créateurs peuvent travailler depuis chez eux. Il a également commencé à modérer les projets COVID-19 pour éliminer tout ce qui poussait à la désinformation ou aux solutions bidons, tout en continuant à promouvoir d’autres projets qui utilisent la pandémie pour de bon, comme des autocollants de réussite de distanciation sociale.

Le lancement dans plus de pays pourrait ne pas inverser complètement le déclin des projets, mais cela donne au moins à Kickstarter une plus grande portée et plus de potentiel pour que les créateurs rejoignent la plate-forme, dont il a besoin.