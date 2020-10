Kid Rock et John Daly pensaient pouvoir assister au débat présidentiel sans masque et à portée de main de la scène … jusqu’à ce qu’un membre du personnel les attrape.

Le chanteur et PGA Pro – qui ont assisté à l’événement de jeudi soir pour soutenir le président Trump – ont d’abord pris place sans masque. Il n’a pas fallu longtemps pour que les deux hommes soient approchés par un employé de l’événement qui avait de nouveaux masques pour eux deux.

John et Kid Rock ont ​​finalement obligé, nous devons imaginer qu’on leur aurait demandé de partir s’ils avaient refusé.

Le manque de prudence de Daly pour se protéger de la maladie est un total de 180 par rapport à sa position en août lorsqu’il a retiré un événement de la PGA à San Francisco à cause du COVID.

À l’époque, Daly a déclaré: «Les gens ne cessent de se demander pourquoi je WD de PGA ??? Californie maintenant n ° 1 dans les cas / décès, j’ai subi une opération au genou, je suis diabétique et je ne me sens pas à l’aise de voler. Être trop près la proximité même de petites foules et l’exposition au risque avec ma santé n’en vaut pas la peine! Dieu Bess et soyez en sécurité! “

Comme nous l’avons signalé, le président Trump et l’ancien vice-président Biden ont été testés négatifs pour le COVID-19 avant le débat … il n’y avait donc pas besoin d’une barrière en plexiglas entre les deux.