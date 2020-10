Avant le dernier débat présidentiel de jeudi soir, un rassemblement a eu lieu à Nashville – la ville qui accueillera l’événement – pour le président Donald Trump et ses partisans. Kid Rock et le golfeur professionnel John Daly ont été repérés lors du rassemblement, qui ont tous deux été vus entrer dans l’hôtel JW Marriott sans masque malgré les mandats locaux.

Quelques messages sur Twitter montraient les deux hommes se dirigeant vers le programme. Kid Rock a été vu dans une vidéo prenant des photos avec quelques fans tandis qu’une autre photo montrait Daly devant l’hôtel sur le point de rentrer à l’intérieur. Certains utilisateurs n’étaient pas ravis de voir les deux ne pas prendre les précautions de sécurité COVID-19. «Où est ton masque? Il y a un mandat de couverture du visage dans le comté de Williamson », a répondu une personne sur Twitter, identifiant également Marriott dans ce message. Kid Rock ne portant pas de masque vient après avoir précédemment exprimé son soutien à eux en avril lorsque le coronavirus commençait à faire son chemin dans l’État. Il a tweeté une photo de lui portant un masque fait maison: «Restez à la maison. Restez en sécurité. Et si vous devez sortir, portez un masque.

Comme Kid Rock, Daly a également partagé son soutien aux personnes portant des masques faciaux sur les réseaux sociaux. Le 31 juillet, Daly a posté une photo de lui portant un masque avec son nom dessus: «De retour et prêt à jouer! Ne soyez pas un masque [your] Masque!”

Quand vous êtes à Nashville pour le travail et que vous voyez @PGA_JohnDaly et @KidRock mais, vous travaillez dans l’industrie du gazon … vous criez le nom de John! Merci d’avoir dit bonjour 👋🏼 oh et salut KidRock #gotgrass #turf #playgolf #golf #lovetheshoes #USA #peopleinturf pic.twitter.com/kloWOvuFFv

– Cassandra Kearns (@TexasGrassGirl) 22 octobre 2020