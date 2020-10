Suite à la nouvelle de la mort de James Redford à l’âge de 58 ans, Kiefer Sutherland a rendu hommage au cinéaste décédé. Sutherland a joué dans le film Cowboy Up de Redford et s’est rendu sur Twitter pour exprimer à quel point il était «attristé» d’entendre »la nouvelle de la mort de Redford. Dans son bref message, Sutherland a félicité Redford pour être un «écrivain merveilleux», ainsi qu’un «homme merveilleux».

Redford est le fils de l’acteur emblématique Robert Redford et de son ex-femme Lola Van Wagenen. Selon les rapports, Redford est décédé vendredi après un combat contre un cancer des voies biliaires dans son foie. Dans une déclaration partagée sur Twitter, l’épouse de Redford, Kyle, a confirmé sa mort. Robert a depuis publié une déclaration par l’intermédiaire de sa représentante, Cindi Berger. Elle a déclaré à PEOPLE que l’acteur “est en deuil avec sa famille pendant cette période difficile et demande son intimité”. Berger a poursuivi en disant: “Le chagrin est incommensurable avec la perte d’un enfant. Jamie était un fils, un mari et un père aimant. Son héritage se perpétue à travers ses enfants, l’art, le cinéma et sa passion dévouée pour la conservation et l’environnement.”

Jamie est mort aujourd’hui. Nous avons le cœur brisé. Il a vécu une vie magnifique et percutante et a été aimé par beaucoup. Il nous manquera profondément. En tant qu’épouse de 32 ans, je suis très reconnaissante pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux au cours des 2 dernières années. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 – kyle redford (@kyleredford) 16 octobre 2020

Redford était principalement un réalisateur de documentaires, mais il a également écrit un scénario et a écrit Cowboy Up, un western de 2001 mettant en vedette Sutherland, Marcus Thomas, Molly Ringwald et Daryl Hannah. Il est surtout connu pour son travail de non-fiction, cependant, ayant réalisé des documentaires tels que The Big Picture; Repenser la dyslexie et le siège chaud toxique, qui a mis en lumière les problèmes de santé causés par l’utilisation de matériaux ignifuges utilisés dans les meubles. Au moment de sa mort, il travaillait à la finition d’un nouveau documentaire intitulé Where The Past Begins, basé sur la vie de l’auteur Amy Tan.

Les enfants de Redford pleurent la mort de leur père, sa fille Lena se rendant sur Instagram pour partager un mémorial. “Mon père est mort vendredi. Il était vraiment spécial et je suis vraiment triste. Mon père a vraiment aimé sa vie”, a-t-elle écrit. «Je suis capable de sourire parce que mon père m’a fait tellement rire. Je me sens très chanceux. Il m’aimait tellement moi et mon frère. Nous avons dû raconter toutes ces histoires et faire tous ces road trips.»