Le premier roman d’iley Reid, Such a Fun Age – une comédie de manières sur la classe, la race, l’argent et la richesse à Philadelphie avant Trump – était l’une des sensations de l’édition de 2020. Il a longtemps été répertorié pour le Booker Prize et est devenu à la fois un best-seller immédiat et un succès critique. Il a, depuis lors, enregistré des ventes de plus d’un demi-million d’exemplaires cartonnés et est actuellement en cours de transformation en film.

L’histoire tourne autour de la vie d’Emira Tucker, une fille noire dans la vingtaine, qui travaille à temps partiel comme baby-sitter pour Alix Chamberlain, qui est blanche et dans la trentaine. Emira s’occupe de la fille d’Alix, Briar, âgée de trois ans. Un soir, alors qu’elle se trouvait dans un supermarché près du domicile des Chamberlains, Emira est arrêtée par un agent de sécurité et accusée d’avoir enlevé Briar.

L’incident est filmé par un passant, Kelley, qui est blanc et, il s’avère plus tard, est sorti avec Alix Chamberlain quand ils étaient au lycée. L’incident dans le supermarché déclenche une série d’événements malheureux qui auront des conséquences à long terme pour toutes les personnes impliquées, et bien que le privilège et la culpabilité de la classe moyenne blanche soient l’un des thèmes principaux, la compétence de Reid est d’y faire face sans être brutal.

Alors que le livre sort en poche exactement un an plus tard, l’écrivain de Philadelphie, 33 ans, avoue avoir été surprise de la popularité du livre. «Je pense que tous les écrivains espèrent simplement que leurs projets réussiront suffisamment pour les laisser recommencer, et le fait que ce roman ait fait cela a été une joie et une surprise. C’est toujours merveilleux de voir que les lecteurs sont mutuellement fascinés par toutes mes choses préférées », dit-elle.

Les lecteurs noirs et blancs semblent avoir réagi très différemment au personnage d’Alix en particulier. Pourquoi pense-t-elle que c’est? «Pour de nombreux lecteurs noirs, l’expérience de travailler dans les espaces blancs et de développer la patience et le calcul nécessaires pour conserver un emploi est très familière. Alix devient reconnaissable d’une manière qui semble cathartique; c’est souvent un sentiment de «Oh, je connais cette personne». De nombreux lecteurs blancs, même ceux qui aiment l’histoire, font des heures supplémentaires pour souligner les défauts d’Alix, potentiellement d’une manière qui la sépare d’eux-mêmes. En art, en politique, dans tant d’aspects de la vie, c’est une réponse très courante de l’élite libérale de pointer vers un comportement ouvertement raciste et de dire: «Je reconnais ce comportement comme mauvais, et par conséquent, ce n’est pas moi, et il n’y a aucun moyen que je pourrais contribuer à la suprématie blanche. “

Un tel âge amusant est transformé en film par Lena Waithe, lauréate d’un Emmy, avec Reid en tant que producteur exécutif. «Bien sûr, une grande partie de la production est bloquée à cause de Covid, mais j’espère que 2021 apportera des changements qui permettront à des choses très excitantes de se produire», dit-elle, bien qu’elle refuse de divulguer qui jouera les personnages principaux.

La mort de George Floyd en mai et la galvanisation subséquente du mouvement Black Lives Matter en quelque chose de bien plus grand ont rendu le roman particulièrement opportun, même si Reid l’a écrit plus de deux ans plus tôt. «Oui, j’ai écrit le roman bien avant, mais la brutalité contre les hommes noirs existe depuis des centaines d’années. À un niveau encore plus simpliste, je ne dirais pas que ce roman est plus opportun maintenant qu’il ne l’aurait été dans les années 50 ou 60, lorsque la plupart des femmes noires étaient des employées de maison. À certains égards, des meurtres tragiques comme ceux-ci amènent souvent des gens à l’art noir qui ne l’auraient jamais rencontré auparavant. Les gens recherchent souvent l’art en période de confusion et de douleur. Positivement, les lecteurs peuvent découvrir des personnages de races et de classes qu’ils n’ont pas encore lus. Négativement, ils peuvent aborder l’art comme un outil pédagogique, cherchant des leçons sur la façon d’être une personne moins raciste, comme s’il s’agissait d’une expérience et d’un choix individuels.

Reid, dont le mari est blanc, a grandi à Tucson, en Arizona, avec des parents «assez riches» et qui appréciaient l’éducation, avant de déménager à New York. Bien qu’elle ait passé six ans dans la vingtaine à nounou, elle a déclaré qu’à bien des égards, elle ressemblait plus au personnage d’Alix qu’à Emira, et pense que les gens confondent parfois les questions de race avec la classe.

«La race et la classe se nourrissent et s’informent mutuellement. Cependant, je pense qu’il y a une tendance chez un certain élément de notre pays à se concentrer sur la race à l’exclusion de la classe. Si vous êtes un riche libéral, dénoncer le racisme systémique peut devenir un moyen pratique d’ignorer le type de changements dont notre société aurait besoin pour lutter contre ce racisme – des changements qui vous obligeraient à renoncer à une partie de votre richesse et de votre pouvoir.

Reid a étudié le théâtre au Marymount Manhattan College, puis l’écriture créative au prestigieux Iowa Writers ‘Workshop, où elle dit avoir appris «l’importance de déployer l’intelligence de chaque personnage.

Actuellement à la recherche de son deuxième roman, le travail est «un énorme réconfort» pour la faire passer à travers le verrouillage, sa liste de lecture comprend Black Liberation and Socialism d’Ahmed Shawki, The Torture Machine de Flint Taylor et Rich People Things de Chris Lehmann.

Such a Fun Age de Kiley Reid en livre de poche est maintenant disponible (Bloomsbury, 8,99 £).

Lisez l’extrait exclusif:

Tout comme Emira a décidé de se distancer de la jeune fille de trois ans, de vérifier Craigslist et Indeed tous les jours et de ne postuler que pour des emplois qui embauchaient des adultes et offraient des avantages très adultes, Mme Chamberlain est intervenue sans relâche. La nuit à Market Depot lui avait fait quelque chose, et elle essaya de réparer les torts de la nuit avec une désinvolture forcée qui rendit Emira assez méfiante. Depuis cette nuit-là, Mme Chamberlain a commencé à rentrer chez elle à six heures quarante-cinq, s’asseyant en face d’Emira et faisant référence à des conversations qu’ils n’avaient jamais eues. «Emira, rappelez-moi dans quoi vous vous êtes spécialisé? «Dis-moi encore où tu habites?» «Avez-vous dit que vous aviez des allergies?» Le moment n’aurait pas pu être pire. C’étaient les questions que vous vous posiez au début, et non à quoi Emira essayait d’arriver à la fin. Mais pour un concert à temps partiel, l’argent était décent, ce qui rendait difficile de s’enthousiasmer pour les emplois potentiels qui offraient moins d’argent et zéro Briar. Un vendredi sur deux, Alix remettait à Emira une enveloppe contenant six cent soixante-douze dollars.

Deux semaines après la nuit à Market Depot, cette enveloppe était particulièrement grasse. Sur le porche, sous un coucher de soleil rouge, Emira jeta un coup d’œil à l’intérieur du rabat de l’enveloppe pour révéler douze cents dollars en espèces. Une petite note sur du papier cartonné épais était collée sur les billets de deux cents dollars avec l’écriture brillante d’Alix sur un côté.

C’est pour les deux dernières semaines, l’anniversaire de Briar et la terrible nuit où vous nous avez complètement sauvés. Merci pour tout. Nous adorons vous recevoir et nous sommes là pour vous.

Emira regarda dans la rue, elle rit, murmura «Putain» et acheta immédiatement sa première veste en cuir.

Le métro était bondé. Emira était agréablement en retard pour rencontrer Zara, Shaunie et Josefa pour un dîner, suivi d’un verre, suivi de toutes les autres pratiques de la vingtaine dans la nuit. Tout ce qu’elle portait avait l’air brillant à côté de sa nouvelle veste. Il était noir avec une fermeture à glissière asymétrique et était coupé juste au-dessus de sa hanche. La ceinture pendait sans effort à ses côtés, et elle laissa les fermetures éclair argentées s’ouvrir à ses avant-bras. La veste d’Emira coûtait deux cent trente-quatre dollars, ce qui en faisait le plus gros achat qu’elle ait jamais fait à part son cadre de lit et son ordinateur portable. Avec une main tenant le poteau du métro et l’autre envoyant un texto à Zara qu’elle était en route, Emira trouva à la fois drôle et triste qu’elle puisse se sentir si bon marché dans la chose la plus chère qu’elle possédait. Elle monta ses écouteurs bruyamment et se balança dans les virages du métro…