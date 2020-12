K

ilmarnock a fermement condamné une lettre remise au club lundi qui contenait des abus racistes à l’encontre du manager Alex Dyer.

Dans un communiqué publié sur son site officiel lundi soir, le club de la Premiership écossaise a déclaré qu’il poursuivrait «l’action la plus forte possible» contre les responsables des abus et travaillait avec Police Scotland dans le but d’identifier les personnes impliquées.

“Le Kilmarnock Football Club condamne catégoriquement une lettre qui a été remise au club ce matin contenant des abus racistes dirigés contre notre manager, Alex Dyer”, indique le communiqué de Killie.

«Nous travaillons avec Police Scotland pour identifier toute personne impliquée dans cet acte dégoûtant et nous poursuivrons l’action la plus forte possible contre eux.

«Le racisme sous quelque forme que ce soit est totalement inacceptable et doit être dénoncé partout et à tout moment.

«En tant que club, nous avons montré notre soutien pour débarrasser le football et la société dans son ensemble de la discrimination raciale en prenant le genou avant chaque match cette saison et nous continuerons de le faire.

L’Anglais Dyer est actuellement le seul manager noir de la Premiership écossaise.

Il a été nommé patron par intérim de Kilmarnock à la suite du limogeage d’Angelo Alessio en novembre 2019 et a ensuite été nommé manager jusqu’à la fin de la saison avant de se voir confier les rênes permanents pour un contrat de deux ans en juin.

Cependant, l’avenir de l’ancien défenseur de Crystal Palace et de Charlton au Rugby Park a été remis en question ces derniers temps après une série de huit défaites en neuf matches de Premiership.

Kilmarnock avait disputé quatre matchs sans marquer avant une défaite 2-1 à domicile contre Livingston le lendemain de Noël – un résultat qui les a laissés huitièmes du tableau et à seulement quatre points du bas de la ligue avant le voyage de mardi à Motherwell.

“Vous n’avez pas besoin de paniquer”, a déclaré le mois dernier Dyer – qui a été nommé aux côtés de Marcus Rashford, Wilfried Zaha, Tyrone Mings et Troy Deeney sur la liste noire du football 2020 – à la BBC après la défaite de samedi.

“Si Billy [Bowie, Kilmarnock chairman] dit demain: “C’est l’heure”, je lui serrai la main et lui ferai un câlin parce qu’ils ont été gentils avec moi.