Les prix consistaient en une vidéo préenregistrée de 30 minutes célébrant 20 lauréats dans quatre catégories – Communauté, Créativité, Personnes et Environnement – qui avaient inspiré et continuaient de faire pression pour le changement malgré la pandémie.

Kim Jones

Dans Community, la marque d’Asie de l’Est ASAI, qui célèbre la culture et le patrimoine à travers ses créations, Chanel, la maison de couture qui soutient les causes sociales, Kenneth Ize, qui travaille avec des artisans nigérians, Michael Halpern et le Emergency Designer Network ont ​​été honorés.

Ce dernier est un groupe de jeunes designers qui se sont mis au travail pendant la première vague de la pandémie pour créer des milliers de blouses et de gommages pour les travailleurs de première ligne.

Les concepteurs Bethany Williams, Cozette McCreery, Holly Fulton et Phoebe English – le groupe à l’origine de l’EDN (Emergency Designer Network) – travaillent avec 40 NHS Trusts et 150 fabricants depuis avril 2020.

Anya Hindmarch

Pendant ce temps, Halpern a présenté un certain nombre de travailleurs de première ligne – tels que des chauffeurs de tube et des infirmières – dans sa présentation de la Fashion Week de Londres en septembre.

Dans la section Créativité, les designers Grace Wales Bonner, qui défend la culture noire dans la mode, Jonathan Anderson, qui a envoyé aux gens des paquets «show in a box» plutôt qu’une présence normale sur les podiums en raison de la pandémie, et Kim Jones de Fendi ont tous été honorés. Riccardo Tisci et sa marque Burberry ainsi que Prada, Miuccia Prada et Raf Simons ont également reçu un prix.

Bethany Williams de l’EDN

Anya Hindmarch et Stella McCartney figuraient parmi les concepteurs à être célébrés pour leurs efforts continus en faveur de l’environnement. Christopher Raeburn, Gabriela Hearst et The Fashion Pact ont complété la section.

Dans People, qui a été annoncé par Lewis Hamilton, Aurora James, qui milite pour un changement systémique et promeut les entreprises appartenant à des noirs dans la mode, Edward Enninful, rédacteur en chef de British Vogue – qui milite pour la diversité à travers sa publication – plus Lindsay Peoples Wagner et Sandrine Charles ont été récompensés pour leur travail de campagne en faveur de la diversité via le Black in Fashion Council.

Priya Ahluwalia et Samuel Ross ont complété la liste.