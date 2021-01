Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aurait qualifié les États-Unis de “plus grand ennemi” de son pays dans un discours prononcé vendredi. Selon NPR, l’agence de presse contrôlée par l’État a publié les remarques de Kim lors d’une session du 8e congrès du Parti des travailleurs à Pyongyang. Dans ce document, Kim a promis de continuer à développer l’arsenal nucléaire de la Corée du Nord.

“Nos activités politiques extérieures doivent se concentrer sur le contrôle et l’assujettissement des États-Unis, notre ennemi juré et la plus grande pierre d’achoppement au développement de notre révolution”, a déclaré Kim, selon l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA). “Peu importe qui prend le pouvoir aux États-Unis, sa vraie nature et sa politique envers notre pays ne changeront jamais.” Kim a ensuite donné une liste détaillée d’instructions pour étendre les capacités nucléaires du pays, y compris son souhait de missiles balistiques intercontinentaux à combustible solide, qui pourraient théoriquement atteindre les États-Unis avec une portée de 9320 milles.

Cependant, dans le même discours, Kim a déclaré que la Corée du Nord n’utiliserait pas son arsenal nucléaire dans une frappe préventive. Il a cependant demandé des missiles terrestres et maritimes, des armes nucléaires miniaturisées, des armes nucléaires tactiques, des satellites de surveillance militaire et des avions hypersoniques.

Le président Donald Trump a brièvement établi une relation diplomatique avec Kim, même si cela n’a jamais semblé rapprocher les deux dirigeants de la conclusion d’un accord sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Cependant, après l’échec de leur dernière tentative de sommet au Vietnam en février 2019, Kim aurait commencé à intensifier ses efforts nucléaires plus que jamais auparavant. À l’époque, les experts craignaient déjà que les missiles balistiques intercontinentaux de Kim ne puissent atteindre les États-Unis, et l’année dernière, il a révélé qu’il en possédait un encore plus gros.

Kim a également affirmé qu’il n’avait plus le sentiment de devoir respecter les moratoires sur les essais d’armes, y compris les essais nucléaires. Cependant, il n’a effectué aucun test à grande échelle depuis 2017, date à laquelle il a lancé un missile balistique intercontinental. À l’époque, il faisait face à des sanctions strictes de la part des Nations Unies.

Lors de la réunion du Congrès nord-coréen de vendredi, Kim a également reconnu les difficultés économiques à l’intérieur de ses frontières, qu’il a imputées à la fois à la pandémie de coronavirus et à la mise en œuvre de ses politiques par des administrateurs non qualifiés. Cependant, le congrès a vanté les rencontres de Kim avec le président Donald Trump comme «un changement de pouvoir dramatique» entre Pyongyang et Washington DC, «démontrant la dignité et le prestige de notre État». Jusqu’à présent, Trump n’a pas commenté les rapports de ces remarques.