Si vous êtes fan des Kardashian, vous savez que la famille aime amener les choses à un tout autre niveau extravagant pour leurs festivités. C’est exactement ce que Kim Kardashian a fait en se donnant à fond pour son 40e anniversaire. Comme son anniversaire est survenu au milieu d’une pandémie mondiale, la star de télé-réalité a dû prendre des précautions supplémentaires pour célébrer son grand jour. Mardi, la star de L’incroyable famille Kardashian s’est rendue sur Twitter pour dire à ses fans qu’elle avait emmené sa famille et ses amis les plus proches sur une île privée. Sur la base des photos qu’elle a publiées, Kris Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian, Tristan Thompson, Corey Gamble et Scott Disick ont ​​tous assisté à cette célébration.

Kardashian, dont l’anniversaire est tombé le 21 octobre, a écrit sur Twitter qu’elle ne prend pas un seul jour pour acquis. Elle a dit qu’elle prenait particulièrement cet état d’esprit à cœur “pendant ces moments où nous nous souvenons tous des choses qui comptent vraiment.” Sur le site de médias sociaux, Kardashian a publié plusieurs photos d’elle-même et de ses amis posant sur leur île privée pour une fête d’anniversaire spéciale. Dans un tweet ultérieur, la magnat de KKW Beauty a écrit qu’elle ne pouvait pas penser à une meilleure façon de passer son 40e anniversaire que de passer du temps avec certaines des personnes qui ont contribué à faire d’elle “la femme que je suis aujourd’hui”. La star de télé-réalité a noté qu’elle prenait auparavant pour acquis le fait qu’elle et sa famille pouvaient voyager en toute sécurité.

40 et se sentir si humilié et béni. Il n’y a pas un seul jour que je prends pour acquis, surtout en ces moments où nous nous souvenons tous des choses qui comptent vraiment. pic.twitter.com/p98SN0RDZD – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 27 octobre 2020

Alors que beaucoup se demandent peut-être comment Kardashian a pu réussir ce voyage en toute sécurité au milieu de la crise actuelle du COVID-19, elle a abordé ces préoccupations dans son fil Twitter. Elle a écrit que toutes les personnes impliquées ont subi deux semaines de tests de santé multiples et mises en quarantaine avant le voyage. Kardashian a écrit qu’elle a ensuite surpris son «cercle intime» avec un voyage sur une île privée afin qu’ils puissent «faire semblant que les choses étaient normales» pendant un court moment. «Nous avons dansé, fait du vélo, nagé près des baleines, fait du kayak, regardé un film sur la plage et bien plus encore», a-t-elle poursuivi. “Je me rends compte que pour la plupart des gens, c’est quelque chose qui est tellement hors de portée en ce moment, donc dans des moments comme ceux-ci, je me souviens humblement à quel point ma vie est privilégiée. # Thisis40.”