Kim Kardashian l’a fait GRAND pour son grand 4-0 … en louant une île privée pour une semaine de fêtes d’anniversaire.

L’escapade de bday était super somptueuse … nos sources disent que Kim a transporté 40 de ses amis les plus proches et de sa famille sur un Boeing 777 vers l’île privée, où ils ont reçu les clés de leurs propres villas privées sur la plage.

La liste des invités de Kim comprenait … Kris, Khloe, Kourtney, Kendall, La La Anthony, Corey Gamble, Crampons NBA Devon Booker et Tristan Thompson, plus Scott et Mason Disick. On nous dit Kanye West n’était pas présent pour l’anniversaire de Kim – il avait des engagements professionnels – mais Yeezy a rejoint le voyage pour les derniers jours.

Nos sources disent que Kim a choisi une île qui n’avait vu aucun cas de COVID … et elle a demandé à tous ses invités de se mettre en quarantaine pendant 2 semaines avant le voyage et de subir plusieurs tests. Intelligent et sûr.

En plus des villas privées en bord de mer, on nous dit que Kim a accroché ses invités avec des pyjamas Skims, des produits KKW Beauty, des GoPro, des appareils photo jetables étanches et de nombreux autres éléments essentiels de l’île. Maintenant c’est l’hospitalité!

Nos sources disent Kim et co. a passé toute la semaine à danser, à observer les baleines, à nager dans les lagons, à faire du kayak, à faire de la plongée avec tuba, à jouer au volley-ball et à profiter de dîners en plein air sur le sable. Comme nous l’avons dit – somptueux.

On nous dit que Kim a même offert à tout le monde une projection privée de “This is 40” sur la plage.

Kim a eu une douce surprise elle-même … des sources disent qu’elle a eu droit à un hommage vidéo d’une heure d’anniversaire mettant en vedette ses quatre enfants, de vieux amis d’enfance, des membres de la famille, des associés de travail et des amis célèbres comme Cher, Jennifer Lopez, John legend et Chrissy Teigen.