Kim Kardashian célèbre l’anniversaire de l’album de Kanye West | AP

Hier a marqué le dixième anniversaire de la sortie de “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, l’algue de Kanye ouest et en guise de célébration, Kim Kardashian Je le félicite sur son compte Instagram avec une jolie photo et une description qui en a surpris beaucoup.

Kim Kardashian, toujours fière des réalisations de son mari, a célébré le anniversaire numéro dix d’un de ses albums avec une galerie de trois photographies accompagnées d’un texte dans lequel, en plus de le féliciter, il a raconté un secret qui jusqu’à présent n’avait pas vu la lumière.

De cette façon, Kim Kardashian West a de nouveau clos les rumeurs de divorce car, comme vous vous en souvenez peut-être, il y a eu des rumeurs selon lesquelles deux prévoyaient de divorcer depuis un certain temps.

Kim et Kanye ont d’abord déclenché des rumeurs d’amour en 2012 avant de se marier deux ans plus tard en Italie.

Depuis, Kim et kanye Ils ont fondé leur propre famille avec leurs quatre beaux enfants, North, Saint, Chicago et Psalm.

Le couple est connu pour avoir fait la une des journaux, souvent controversés, et ce n’est que cette année que leurs fans ont supposé que Kim et Kanye prévoyaient un divorce.

Il convient de mentionner que les rumeurs se sont produites au milieu d’un autre des commentaires absurdes de Kanye sur Twitter et ni a nié publiquement les rumeurs; Cependant, les deux ont publié des photos sur les réseaux sociaux qui amènent tout le monde à repenser les rumeurs.

Maintenant, Kim vient de confirmer, une fois de plus, qu’elle et Kanye ne sont en fait pas divorcés et via son compte Instagram officiel hier soir. je félicite à Kanye pour le 10e anniversaire de son album «My Beautiful Dark Twisted Fantasy».

Toujours dans le post, Kim a expliqué l’histoire derrière la chanson de Kanye “Lost in the World” et a réfléchi à son 30e anniversaire il y a dix ans.

Kanye lui avait écrit un poème comme carte d’anniversaire cette année-là et quand il avait du mal à trouver les paroles de sa chanson, il se souvenait du poème qu’il avait écrit pour sa future épouse et c’est ainsi que Kanye a fini par utiliser les mots du poème qu’il a écrit. Kim comme paroles de sa chanson.

Joyeux 10e anniversaire à l’album de Kanye ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy’. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas l’histoire de Lost in the world… Kayne n’a pas trouvé de paroles, mais avec le temps, elle s’est rendu compte qu’elle les avait dans un poème qu’elle avait écrit sur la carte d’anniversaire qu’elle m’avait donnée. 30e anniversaire. Il a pris le poème qu’il m’a écrit et l’a transformé en chanson. Je garde tout! »A écrit Kim.

À ce jour, la chanson a plus de 12,6 millions de vues sur la plateforme YouTube et elle collabore avec Bon Iver, même si nous devrions également voir le nom de Kim Kardashian dans le titre de la chanson.

La publication faite par Kim Kardashian, il comprenait une belle photographie noir et blanc du couple, ainsi que des photos de la carte d’anniversaire de 10 ans et la photo montrait la carte manuscrite au marqueur or.

D’un autre côté, Kanye il a dessiné un dessin détaillé de lui et de Kim intitulé “Moi et Kimmy” et s’est assuré de montrer leurs lunettes de soleil et leur nœud papillon dessinés à la main, ainsi que le sac Berkin de Kim, les Louboutins et les “petites mains”.

Il ne fait aucun doute que malgré ses diatribes publiques scandaleuses et ses rumeurs de divorce, Kanye semble vraiment aimer Kim, car il est également connu pour avoir fait les gestes les plus romantiques pour elle, donc ce poème n’est pas une surprise.

