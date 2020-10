L’histoire a continué avec le doux 16 de Kim, mais pour le rendre plus émouvant, “ma même voiture m’attendait, avec les mêmes ballons et avec le même gâteau. Au bout d’un moment, les rideaux se sont séparés et les filles du service de bouteilles sont sorties, qui se sont avérées être mes sœurs.

«Ils ont recréé la boîte de nuit Tao, où j’ai passé mes 30 ans à célébrer ma fête. Chaque détail lié à cela était très spécial et je serai toujours reconnaissant à ma famille d’avoir pris le temps de mettre cela ensemble, pour célébrer mon 40e anniversaire. “abondait Kardashian.

Les sœurs de Kim ont recréé la discothèque Tao, où il a organisé sa fête de 30 ans. (Instagram / Kim Kardashian)

Kim Il a promis qu’il partagera bientôt “beaucoup plus de photos et de vidéos. Je remercie chacun d’entre vous qui est venu avec vos souhaits d’anniversaire. Merci également à @mindyweiss pour avoir mis tout cela ensemble. J’étais là-bas pour organiser toutes mes fêtes quand j’étais petite, donc le cercle était définitivement complet. “

Kardashian Elle est née le 21 octobre 1980 et pour cette célébration spéciale de ses 40 ans, il y avait ses amis et sa famille, en plus de son mari Kanye ouest, avec qui il eut quatre enfants Nord, Saint, Chicago Oui Psaume.

#YoMeQuedoEnCasa: Téléchargez gratuitement le magazine numérique d’octobre (cliquez sur l’image)