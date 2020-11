Message d’amour dédié à Kim Kardashian et ce n’était pas pour Kanye West | .

Peut-être que nous pourrions espérer que Kanye ouest est l’amour de la vie de Kim Kardashian Et sans aucun doute il l’est, mais il faudra dire qu’il n’est pas le seul à part ses enfants, il y a une autre personne extrêmement importante dans la vie de la femme d’affaires, c’est justement à qui il a dédié l’un des messages les plus tendres à travers son récit Instagram officiel.

Bien qu’il y ait ceux qui ont veillé à ce que la relation entre Kanye ouest et Kim Kardashian a eu quelques problèmes relationnels, ils ne l’ont pas commenté, au contraire ils ont été vus ensemble dans plusieurs publications récentes.

Il y a quelques jours, la matriarche du clan Kardashian Jenner a fêté son anniversaire et c’était Kim Kardashian, qui était en charge de partager un tendre message adressé à sa mère Kris Jenner.

Avec plusieurs images en noir et blanc apparaissant dans une séance photo délicate et extrêmement élégante, Kim Kardashian est à côté de sa mère Kris Jenner qui a l’air spectaculaire car elles seules savent comment le faire en tant que célébrités qu’elles sont.

Comme nous savons Kim Kardashian C’est une personne extrêmement aimante, même si elle a aussi un caractère imprudent, cela peut ne pas s’appliquer à sa mère, car elle l’adore ainsi que ses sœurs Kourtney, Khloé, Kendall et Kylie.

Il faut noter que chacun d’eux obtient des revenus grâce à la publicité qu’il fait sur les réseaux sociaux, ses fans sur les réseaux sociaux sont au moins 100 millions d’abonnés Kourtney est celui qui en a le moins avec 103 millions et Kylie est celui qui les surpasse tous avec 200 millions respectivement.

Maman!!!!! Aujourd’hui, vous avez 65 ans et vous n’avez jamais l’air mieux! Honnêtement, je ne sais pas comment tu fais! Vous rendez la vie si facile en élevant 6 enfants et en dirigeant un empire en étant la mère la plus attentionnée et la meilleure amie! »A commencé Kim.

Son message a continué à mentionner la profonde et profonde gratitude qu’il avait pour leur avoir inculqué son éthique de travail et leur avoir aussi donné tant d’amour et c’est que Kris Jenner a repris un grand empire, a réussi à élever ses six enfants, aujourd’hui chacun. parmi eux est quelqu’un de très réussi et reconnu dans le monde entier.

Kourtney Kardashian a une entreprise de pantalons qui affine votre taille, elle propose également des produits de beauté en plus d’avoir plusieurs émissions de télé-réalité.

Kim Kardashian Elle n’est connue que pour ses produits de beauté, son maquillage, ses ceintures ainsi que ses parfums, elle et ses sœurs gagnent des revenus grâce à leurs réseaux sociaux.

Khloé Kardashian est copropriétaire d’une boutique qu’elle a fondée aux côtés de ses sœurs, qui d’ailleurs en ont plusieurs aux États-Unis, elle possède également plusieurs produits dans lesquels elle est associée à Kim et Kourtney, elle a également décidé de lancer une ligne de parfum et de maquillage.

Kendall Jenner, est un mannequin de renommée internationale, a participé à de grands défilés et serait la mieux payée du monde.Avec sa petite sœur, ils ont décidé de lancer une ligne de vêtements, également une autre de bijoux, de vernis à ongles ainsi qu’une collection de chaussures et de sacs à main pour la marque Steve Madden.

Kylie Jenner est peut-être la plus réussie de ses sœurs, en plus de lancer ses produits de beauté, sa ligne de maquillage «Kylie Cosmetics» est reconnue dans le monde entier, elle produit à la fois des ombres à paupières, des surligneurs, des fards à joues, des bronzants et d’autres types de maquillage. En plus des soins de la peau, ses sœurs ont également lancé des parfums et des vêtements.

Je t’aime ne veut même pas dire assez joyeux anniversaire », c’est ainsi que Kardashian a conclu son message à sa mère.

Comme vous pouvez le voir, chacune des sœurs Kardashian est devenue demain une femme d’affaires prospère, sans aucun doute elles ont eu un grand soutien de leur mère Kris Jenner et elles continueront de l’avoir pendant de nombreuses années. Félicitations Kris Jenner!

