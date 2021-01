Kim Kardashian et Kanye West sont-ils en train de divorcer? | .

Certaines rumeurs récentes affirment que l’un des couples les plus forts du show business est en train de divorcer, nous parlons de Kim Kardashian et Kanye ouestL’actualité est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.

Le couple qui s’est marié en 2014 après une relation de plusieurs années de fréquentation, jusqu’à présent, ils ont quatre enfants ensemble, North, Psalm, Chicago et Saint West, a été considéré par beaucoup comme quelque chose de parfait non seulement pour être un couple réussi. hommes d’affaires et célébrités mais parce que dans leurs publications on les voyait constamment très unis, amoureux et heureux à côté de leurs jeunes enfants.

La nouvelle a d’abord été partagée par le portail de divertissement Page Six où il est indiqué que les deux sont déjà séparés, mais ils continuent à rester proches pour éviter ce qui vient de se passer récemment, un scandale complet, mais que leur divorce apparemment, c’est quelque chose d’imminent.

Un autre détail selon certains médias locaux est qu’aucun d’entre eux n’a porté son alliance, en plus du fait qu’à Noël chacun passait les vacances dans des lieux différents.

Selon le portail lui-même Kim Kardashian a engagé les services de l’avocat des stars Laura Wasser pour procéder à son divorce avec Kanye ouest qui apparemment jusqu’à récemment était l’amour de sa vie.

Selon les informations qui ont été partagées dans divers médias en plus de celles susmentionnées, les problèmes entre le couple ont peut-être commencé à partir du moment où il a décidé de se présenter à la présidence des États-Unis, vous vous souvenez peut-être d’une déclaration selon laquelle il a avoué où sa femme et sa femme étaient impliquées. sa fille aînée North, cela aussi est devenu un scandale.

Quelque chose qui a également été beaucoup mentionné est que la femme d’affaires et mondaine des États-Unis étudie le droit, alors elle veut se concentrer à cent pour cent sur ses études, ce qui pour certains est quelque chose d’illogique car pendant des années Kim Kardashian Il a eu de multiples activités et les a toutes vécues, en plus de ses petits enfants auxquels il ne cesse d’assister à aucun moment.

Le couple a été touché par les réseaux sociaux car tout le monde en a commenté sans savoir exactement ce qui se passe, cependant, comme tous deux sont des personnalités publiques, leurs fans veulent immédiatement savoir ce qui se passe.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Mais comme Kim Kardashian et Kanye West se séparent et il n’y a pas de KUWTK pour voir le moment épique où Kim a demandé le divorce de Kanye !! Comment suis-je censé vivre ??! », Ont-ils écrit sur Twitter.

Il y a des gens qui apprécient les nouveaux «potins» qui ont commencé cette année, d’autres se moquent un peu de tout ce qui se passe avec le mariage de West Kardashian car on pense que tout fait partie du marketing, selon certains Les commentaires sur Twitter sont Kim Kardashian elle-même qui a demandé le divorce de Kanye West.

D’autres encore affirment que le rappeur lui-même s’est fatigué de la vie de la famille de sa femme parce qu’elle apparaissait dans des émissions de téléréalité constantes, mais grâce en partie à elles, il a également réussi à se faire connaître aux États-Unis, car le programme avait un large public et non seulement dans son pays mais dans d’autres parties du monde où il était partagé.

Jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a fait de commentaire, peut-être attendent-ils le moment le plus prudent pour le faire, car rien n’a été officiellement confirmé non plus, bien que les rumeurs soient si fortes qu’il semble que tout soit vrai.

Lire aussi: Kim Kardashian charmes en vue, lance de nouveaux “SKIMS”