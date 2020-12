Le mariage de Kim Kardashian et Kanye West ne connaît pas la fleur de l’âge. Après six ans et demi de mariage et quatre enfants ensemble, l’union entre la star de la télévision, femme d’affaires et militante et le musicien et aspirant à la présidence des États-Unis aux dernières élections semble s’essouffler, à tel point que les deux ont décidé de prendre un peu de répit l’un de l’autre.

Ainsi, les médias américains publient désormais que le couple ne vit plus ensemble, mais que pour le moment ils n’envisagent pas de divorcer, une idée qui a survolé l’été dernier.

“Kim a du travail et des projets qui sont très importants pour elle, et Kanye a les siens”, a déclaré une source proche du couple au magazine People. “

Leurs vies ne coïncident pas trop ». Ni Kardashian, 40 ans, ni West, 43 ans, n’ont rien dit à ce sujet jusqu’à présent.

La source déclare que “Kim semble très heureuse”, et qu’elle est “très concentrée sur son travail et ses causes humanitaires”. La femme d’affaires suit les traces de son père, l’avocat Robert Kardashian, et étudie le droit pour aider les détenus qui ont été emprisonnés pour des raisons injustes.

Ces derniers jours, il a tenté de se battre pour commuer la peine de Brandon Bernard, qui a finalement été exécuté jeudi dernier.

“Elle croit fermement qu’elle peut réaliser un changement en matière de réforme pénitentiaire”, a déclaré cette source, ajoutant: “C’est sa passion, sa famille est très fière d’elle.”

La distanciation de West vient de son côté professionnel, mais aussi des problèmes récents auxquels a été soumis le musicien, qui souffre de trouble bipolaire depuis des années.

Par: El Universal