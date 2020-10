Lire le contenu vidéo



Détails exclusifs

Kim Kardashian met son argent là où sa bouche est sur le conflit en Arménie – elle vient d’annoncer qu’elle abandonnait une fortune pour aider aux efforts sur le terrain … faisant partie d’un investissement encore plus important au nom de toute la famille, a appris TMZ.

Kim, Khloe et Kourtney tous viennent de publier des vidéos pour sensibiliser à une organisation avec laquelle ils ont établi un partenariat appelé le Fonds Arménie – qui vise à collecter des fonds pour aider les personnes innocentes sur le terrain qui sont prises au milieu de la récente escalade.

Les fonds amassés vont directement aux personnes qui ont besoin de nourriture, d’abris, de soins médicaux et d’autres ressources qui sont difficiles à trouver pour le moment. De toute évidence, les Kardashian sont tous engagés.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Alors que les vidéos de Kim, Khloe et Kourtney étaient toutes assez similaires … celle de Kim était particulièrement remarquable parce qu’elle a dit qu’elle-même ponçait un million de dollars pour le fonds, encourageant les autres à donner ce qu’ils pouvaient et à faire connaître la cause en général. . Nos sources nous disent d’autres frères et sœurs OG Kardashian – Kourtney, Khloe et Rob – a également fait des dons importants … donc beaucoup d’argent va être envoyé pour leur venir en aide.

Khloe a également mentionné le fait même si l’on se sent éloigné du conflit qui se déroule là-bas … il n’en faut pas beaucoup pour faire preuve d’empathie avec les familles qui souffrent. Elle dit maintenant qu’elle est mère, elle se sent particulièrement mal pour les enfants qui y sont pris.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Si vous n’êtes pas familier, l’Arménie a relancé son affrontement de plusieurs années avec l’Azerbaïdjan voisin sur un territoire montagneux entre les deux pays que chacun cherche à contrôler. Le conflit remonte aux années 80 et jusqu’à l’été dernier … il y a eu un cessez-le-feu dans la région.

En juillet, il y a eu des accusations selon lesquelles les deux parties auraient tiré sur l’autre … et maintenant, les forces armées ont été mobilisées et les tensions sont vives. D’autres nations souveraines se sont également impliquées, y compris la Turquie et la Russie … la première soutenant l’Azerbaïdjan et la seconde derrière l’Arménie. Kim et co. – qui sont d’origine arménienne – soutiennent la partie arménienne.