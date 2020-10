Kim Kardashian montre une nouvelle tenue beige de sa propre marque | .

L’épouse mondaine de Kanye ouest Kim Kardashian a partagé via Instagram quelques vidéos où elle montre une partie de sa nouvelle ligne de vêtements.

Comme vous le savez bien, la sœur de Kylie Jenner est devenue une femme d’affaires dès le lancement de sa série “L’incroyable famille Kardashian“.

Cela a été publié à son tour parce que le Kim Kardashian Elle est devenue une célébrité après la fuite d’une vidéo sur Internet, depuis lors, elle a profité de sa renommée et de sa popularité non seulement grâce au programme où elle est apparue avec sa famille, mais aussi pour lancer certains produits à vendre, parmi lesquels le maquillage se démarque. , ceintures et maintenant aussi des vêtements.

Kim Kardashian n’était pas la seule de la famille à devenir femme d’affaires et célébrité grâce à la popularité de sa série, ses sœurs ont également décidé de s’impliquer dans l’industrie, cependant, celle qui s’est encore plus démarquée est la sœur cadette Kylie Jenner qui aujourd’hui aujourd’hui, on pourrait dire qu’il a dépassé la popularité de Kim.

Récemment, la femme de Kanye West a décidé de lancer sa ligne de vêtements, apparemment celle-ci se concentre davantage sur le sport et les accidents et elle n’hésite pas à toujours modeler elle-même ses créations et même à demander de l’aide à ses sœurs qui le font sûrement. avec tout le goût du monde, car il promeut aussi sa propre image.

La tenue que porte la mondaine consiste en un sweat-shirt avec une fermeture à l’avant, un petit haut et ce qui semble être un capri ou un pantalon, la couleur du vêtement est beige.

À des occasions constantes, nous avons vu ici utiliser ce type de vêtement, car bien qu’elle soit millionnaire, elle fait généralement ses propres courses ou se promène avec ses jeunes enfants, en prenant toujours soin de son style mais en ayant l’air à la fois décontractée et assez fraîche.

La belle femme d’affaires et aussi l’avocate sont devenues une icône de la mode, et des millions d’utilisateurs veulent porter leur style comme le sien, l’imitant, non seulement dans son apparence physique mais aussi dans sa garde-robe.

Après avoir remarqué cela, la mondaine a immédiatement décidé + ou un plan pour en profiter, c’était le lancement de sa propre ligne de vêtements et en même temps de s’utiliser elle-même, ce qui a amené ses millions de followers à l’imiter et à acquérir ses vêtements aussi. elle a eu beaucoup de succès avec ses ceintures en stylisant la silhouette.

Toute opportunité de faire des affaires profite d’autant plus à la famille Kardashian car qui malgré le fait que sa petite sœur Kylie aujourd’hui n’a plus de compte bancaire plus grand que le sien.

Bien que la série de la famille de la famille de Kim ait récemment pris fin, elle continuera sûrement à être diffusée à la télévision ou via les plateformes numériques, peut-être pourrons-nous la retrouver sur Netflix.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Grâce à son programme nous avons réussi à faire connaissance avec une partie de la personnalité de chacun des membres de sa famille, ainsi que la sienne, étant une femme assez imprudente, forte et déterminée mais en même temps tendre et fragile, bien que sûrement à l’écran ils ne se soient pas montrés. complètement leur être ce qui nous porte à penser que c’est le meilleur qu’ils aient toujours gardé pour leur famille car là ils savent d’avance que c’est un scandale, ça se vend beaucoup plus.

Kim Kardashian est actuellement mariée et est la mère de quatre petits qui sont adorés par deux garçons et deux filles tout au long du programme.Nous apprenons qu’elle a toujours voulu fonder une grande famille, ainsi que celle avec laquelle elle est née et vient de réussir mais déjà son plus jeune enfant ne peut pas devenir enceinte a été conçue par maternité de substitution.

Lisez aussi: Dans le plus pur style de Kylie Jenner, Jennifer López frappe le jean