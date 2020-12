Les Kardashians ont renoncé à leur fête annuelle de la veille de Noël étoilée cette année en raison de la pandémie, mais la famille s’est toujours réunie la veille de Noël et ils n’ont pas laissé une liste d’invités plus petite affecter leurs choix de tenues. Pour la réunion de famille chez Kourtney Kardashian, Kim Kardashian a choisi une robe Schiaparelli verte avec une jupe en soie vert clair et un corsage sans bretelles avec des abdos moulés dans la matière, associant la robe à une longue tresse et de grandes boucles d’oreilles accentuées de serpent.

“Un merci spécial à @danielroseberry @schiaparelli pour ma robe incroyable qui m’a fait me sentir festive cette année même si notre fête de Noël a été annulée”, a déclaré Kim sous-titré une série de photos d’elle montrant son look sur Instagram. “C’était parfait pour s’habiller et célébrer avec la famille cette année. J’espère que tout le monde a passé des vacances saines et heureuses.”

Après que Kim ait partagé les photos de sa robe, les gens sur Twitter ont commencé à comparer son apparence verte musclée à celle de The Incredible Hulk.

pourquoi personne ne parle du fait que kim kardashian a écorché le hulk vivant et a porté ses abdos au dîner de Noël pic.twitter.com/RXwAip1smc – 𝕼𝖚𝖎𝖓𝖓 (@QuinnKeaney) 26 décembre 2020

Pourquoi Kim Kardashian s’est-elle habillée en hulk sexy pour Noël? – Allyson Jones (@adanielle_jones) 26 décembre 2020

Mais pourquoi est-elle habillée en hulk et portant des boucles d’oreilles aubergines … – Hannah G (@ hgruer22) 26 décembre 2020

Je suis désolé pic.twitter.com/4voVEZd122 – Momo (@itsMOMOlicious) 26 décembre 2020

D’autres utilisateurs ont pensé davantage dans le sens des Teenage Mutant Ninja Turtles.

Tu ressembles à une jolie tortue ninja – mediKatied 👻🖤🤘🏻 (@ K10853915) 26 décembre 2020

Est-ce juste moi ou Kim Kardashian s’est-elle habillée comme une tortue ninja mutante adolescente pour Noël ??????? pic.twitter.com/dom9x60FiO – Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 26 décembre 2020

pic.twitter.com/JNK9t7jJgB – MR.LARGE (@MRLARGE) 26 décembre 2020

La famille Kardashian organise généralement une fête extravagante la veille de Noël avec une liste d’invités de premier plan, mais Khloe Kardashian a déclaré aux fans début décembre que la fête n’aurait pas lieu cette année.

L’annonce est intervenue après que la famille a reçu des critiques à plusieurs reprises concernant leur comportement pendant la pandémie, y compris un incident où Kim a publié un article sur le rapprochement de son «cercle intime le plus proche», qui comprenait une majorité de membres de sa amis, sur une île privée pour fêter son anniversaire en octobre.