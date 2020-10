L’appartenance à l’une des familles les plus riches du monde ne les empêche pas d’avoir cette coutume typique.

Il est indéniable que Kylie Jenner elle a pris quelques conseils importants dans le département de style de sa demi-sœur aînée. Kim elle a d’abord porté la tenue accrocheuse «double denim» en 2014. Contrairement à Jenner, qui a noué sa chemise dans un nœud en bas, la maman de North West a laissé son haut déboutonné, exposant son décolleté et complété par des lunettes. lunettes de soleil noires et sandales nues.

L’une des nombreuses confrontations de mode de Kris Jenner Elle portait la même combinaison Givenchy sexy et moulante qu’elle portait Kim Kardashian pendant la Fashion Week de Paris. Que chacun ait son style personnel ne veut pas dire que parfois les coups de cœur ne peuvent pas survenir avec un vêtement qu’ils voient dans le placard d’un autre.

N’oublions pas cette robe en dentelle rouge de Valentino, qui a été un succès auprès de maman et de fille. Autant que nous sachions, la seule règle est que Kim il faut d’abord porter la tenue!

Si vous avez une sœur, vous comprenez probablement ce moment où vous vous demandez où est votre tenue blanche que vous ne pouvez la trouver nulle part. Bien sûr, votre sœur l’a, qui adore emprunter vos vêtements!

Kim avait l’air élégant dans ce costume rayé Balmain à Cannes 2015. Kris, la porta quelques mois plus tard à la Fashion Week de Paris.

Kris Jenner Elle portait également cette robe blanche décolletée avec des bottes Kim. L’influenceur portait la même chose quelques mois plus tôt pour le tournage de «Keeping Up With The Kardashians».

Kim Kardashian a mis en valeur sa tenue blanche avec un sac Hermès jaune. Khloe kardashian il l’a emprunté pour une sortie décontractée à Los Angeles.

Kim Kardashian elle montre ses courbes dans les filets avec un minuscule bikini noir. Kylie Jenner dans la même tenue, alors qu’elle n’était pas encore aussi sinueuse.

Kim Kardashian elle est sortie à New York avec l’une de ses palettes de couleurs préférées: une tenue classique dans des tons clairs. Mais, la star de E! avait de la concurrence, car elle a été copiée par nul autre que sa mère: Kris Jenner.

Kylie à nouveau avec des affaires de Kim. Un ensemble de chemisier jaune, jupe blanche et blazer noir. Kim elle avait été photographiée avec la même tenue quelques mois auparavant. Même dans la famille Kardashian Jenner, ils portent des vêtements l’un pour l’autre!

