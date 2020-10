Kim Kardashian a parlé de son vol à Paris dans une nouvelle interview avec David Letterman, déchirant en se remémorant les événements de cette journée effrayante d’octobre 2016. L’interview de Kardashian avec Letterman fait partie de la nouvelle saison My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman , qui arrive sur Netflix mercredi. La star de L’incroyable famille Kardashian a déclaré qu’elle était paranoïaque envers les autres pendant environ un an après le vol.

Kardashian a déclaré qu’elle avait emporté tous ses bijoux avec elle à Paris pour la semaine de la mode en octobre 2016, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant. Elle a noté que la collection comprenait une bague que son mari, le rappeur Kanye West, lui avait donnée la semaine précédente. Ironiquement, avant le vol, Kardashian a déclaré qu’elle et ses amis plaisantaient sur ce qu’ils feraient si quelqu’un les volait, rapporte Us Weekly.

Ce soir-là, West a quitté Paris pour reprendre sa tournée, et sa sœur Kourtney Kardashian est sortie avec un autre ami, laissant Kardashian seule dans la chambre d’hôtel avec l’un de ses agents de sécurité. Vers 3 heures du matin, elle a entendu “monter les escaliers” et a pensé que c’était Kourtney qui revenait. Ce n’était pas, et “la panique immédiate” s’est installée, a déclaré Kardashian à Letterman. “Je savais que quelqu’un était là, comme, quelqu’un était là pour me chercher. Vous le sentez”, se souvient Kardashian.

Kardashian voulait appeler le 911, mais elle ne savait pas quel était l’équivalent en France. Les voleurs sont alors entrés par effraction dans la maison et ont exigé que la bague que West lui ait donnée la semaine précédente. Les hommes «l’ont attrapée» alors qu’elle portait un peignoir et ont pensé qu’elle était sur le point d’être violée. «J’étais comme, ‘OK, c’est le moment où je vais me faire violer. Comme un accord, cela va arriver, préparez-vous simplement », a déclaré Kardashian. «Alors, je l’ai fait et puis – je ne sais pas pourquoi je pleure, j’en ai déjà parlé – et puis il m’a attachée avec des menottes et des attaches, puis du ruban adhésif et du ruban adhésif ma bouche et mes yeux.”

Kardashian pensait qu’elle serait tuée quand l’un des voleurs a pointé une arme sur elle. Au cours de l’épreuve, Kardashian a déclaré qu’elle était préoccupée par Kourtney, qui serait “traumatisée pour le reste de sa vie” si elle voyait que sa jeune sœur était décédée. Quatre ans après l’incident, Kardashian a déclaré qu’elle ne dormirait toujours qu’avec une “demi-douzaine” d’agents de sécurité à son domicile.

Aujourd’hui, Kardashian a déclaré qu’elle allait “parfaitement bien”, malgré ses pleurs en se rappelant l’épreuve. “Je me souviens avoir appelé toutes mes sœurs depuis la voiture, nous étions en conférence téléphonique”, a-t-elle déclaré. «Je me dis: ‘Les gars, Dieu merci, c’était moi. Je suis très fort mentalement et cela vous aurait foutu toute votre vie pour le reste de votre vie.’ ‘

La police française a arrêté 17 personnes en lien avec le vol en janvier 2017, a rapporté CNN à l’époque. Ils se seraient sauvés avec 10 millions de dollars en espèces et en bijoux. Un autre homme a été arrêté en avril 2018, a rapporté l’.. Le chef présumé du groupe est Aomar Air Khedache, 60 ans, qui a déclaré aux enquêteurs qu’il était difficile de vendre la bague qu’ils recherchaient et qu’elle a été donnée à un tiers. La police a déclaré qu’elle pensait que les bijoux volés avaient été vendus en Belgique.