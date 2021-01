Kim Kardashian garde une partie de son mariage avec Kanye West près de son cœur La veille, des informations ont révélé que la star de L’incroyable famille Kardashian, 40 ans, se préparait à divorcer de son mari, Kardashian a été photographiée en sortant de sa voiture pour une visite à sa grand-mère MJ tout en portant sa délicate alliance.

Sur les photos, obtenues par PEOPLE, Kardashian arbore une tenue en cuir marron monochromatique, complétée par une doudoune et un bandeau assortis. “[West] sait qu’elle a fini. Elle en a assez et elle lui a dit qu’elle voulait un peu d’espace pour déterminer son avenir “, a partagé la source du magazine sur l’état d’esprit du rappeur, notant qu’il se préparait à une demande de divorce officielle.” Il va bien. Il est triste, mais d’accord. Il sait que l’inévitable va arriver, et il sait que cela arrive bientôt. “

Le couple s’est marié en 2014 et partage quatre enfants: filles North, 7 ans, et Chicago, 2 ans, et fils Saint, 5 ans, et Psalm, 19 mois. Page Six a été le premier à annoncer mardi le divorce imminent des A-listers, un initié affirmant que le fondateur de KKW Beauty avait déjà retenu les services d’un avocat spécialisé en divorce, Laura Wasser pour la bataille juridique à venir.

Le rappeur “Runaway” et sa femme ont vécu séparés l’un de l’autre pendant la majeure partie de 2020, Kardashian vivant à Los Angeles avec leurs enfants et West vivant dans son ranch de 14 millions de dollars du Wyoming. “Elle est sérieuse à l’idée de passer l’examen du barreau et de devenir avocate; elle est sérieuse au sujet de sa campagne de réforme pénitentiaire”, a déclaré la source de Page Six. «Pendant ce temps, Kanye parle de se présenter à la présidence et de dire à d’autres fous…, et elle en a juste assez.

Ce fut une année difficile pour le couple, car le comportement erratique de West était affiché à la fois sur Twitter et sur la scène mondiale alors qu’il lançait une campagne présidentielle de 2020. Au plus fort de son comportement public en juillet, Kardashian a fait une rare déclaration publique sur le trouble bipolaire de son mari. “Ceux qui comprennent la maladie mentale ou même le comportement compulsif savent que la famille est impuissante à moins que le membre ne soit mineur. Les personnes qui ne sont pas conscientes ou très éloignées de cette expérience peuvent porter des jugements et ne pas comprendre que l’individu lui-même doit s’engager dans le processus de obtenir de l’aide, peu importe les efforts de la famille et des amis », a écrit la star de télé-réalité à l’époque. “C’est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression d’être un artiste et un homme noir, qui a vécu la perte douloureuse de sa mère, et doit faire face à la pression et à l’isolement exacerbés par son bipolaire. [sic] désordre.”