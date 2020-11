Kim Kardashian pourrait-elle rivaliser avec Kendall Jenner pour devenir mannequin | .

Récemment, la célébrité et femme d’affaires Internet Kim Kardashian a partagé une photo dans laquelle elle pourrait facilement être en concurrence directe avec sa jeune sœur. Kendall Jenner comme pour la modélisation du setrate.

comme vous le savez Kim Kardashian Et que je suis rassasié, ce sont des demi-sœurs, malgré cela, elles s’aiment complètement, bien que la femme de Kanye West soit avec la petite Kendall Jenner depuis quelques années, elle a réussi à maintenir une relation assez forte entre tous les frères de la famille Kardashian Jenner.

Vous avez sûrement bien identifié les personnages qui ont participé à l’émission de téléréalité Keeping Up With The Kardashians, le personnage principal pendant quelques années était évidemment Kim Kardashian et bien que pendant un moment chacun d’eux ait éclipsé ses sœurs, elle a heureusement réussi à se démarquer dans différents médias de divertissement.

Parlez de chacune des sœurs Kim Kardashian c’est quelque chose d’assez épuisant pour le simple fait qu’ils pourraient écrire des articles complets et assez détaillés, en relation avec leur vie, leurs relations amoureuses, leurs enfants, ainsi que leurs entreprises entre autres.

Cependant, aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur Kim Kardashian et Kendall Jenner, comme vous le savez bien, Kendall est un mannequin professionnel, même selon le magazine Forbes, elle est l’une des mieux payées au monde.

Sur la photo partagée par Kim Kardashian West, elle porte une sorte de gilet en cuir plastifié et une jupe à encre dans le même style que le haut, elle pose de manière très professionnelle en top model comme sa petite sœur.

En plus d’avoir une carrière réussie dans le mannequinat et la modélisation de produits, Jenner est également une femme d’affaires célèbre aux côtés de ses sœurs.Pendant des années, elles ont lancé plusieurs produits, mais l’un des plus connus est des vêtements exclusifs avec sa jeune sœur Kylie Jenner. .

La belle Kendall Jenner vous avez également eu l’occasion d’apparaître aux côtés de ses sœurs précisément comme modèle pour leurs propres produits, il n’y a pas de meilleure publicité que celle-ci.

Poursuivant avec sa sœur aînée, Kim Kardashian est la pionnière des émissions de téléréalité, bien que ce ne soit pas la sienne, mais l’une des plus connues, jusqu’à présent, Keeping Up With The Kardashian a duré assez longtemps à la télévision avec 19 saisons.

Actuellement, Kim Kardashian est mère de quatre jeunes enfants et est mariée au rappeur Kanye West, mais elle est également étudiante en droit, femme d’affaires, mannequin, influenceuse et personnalité Internet.

Il est inévitable que la famille Kardashian Jenner n’ait pas été impliquée à un moment donné de leur vie ou même dans les épisodes de la télé-réalité dans certaines controverses, au fil des épisodes on apprend à en savoir un peu plus sur leur vie personnelle, leurs réalisations, leurs chagrins et leurs joies.

Malgré le fait qu’ils aient décidé d’annuler l’émission de télé-réalité, la famille de Kim Kardashian, chacune de ses sœurs continue d’être un personnage sur les réseaux sociaux, en particulier Kylie Jenner, qui des sœurs est celle qui a jusqu’à présent le plus grand nombre de suiveurs.

Kim Kardashian compte environ 191 millions d’abonnés, tandis que sa jeune sœur Kendall Jenner en compte environ 141 millions respectivement, chacun sur leurs comptes Instagram officiels respectifs.

Si certaines occasions se présentent, nous avons vu qu’elles se sont disputées dans l’émission de téléréalité, finalement grâce à l’amour qu’elles ressentent en tant que sœurs, au soutien et à l’éducation que leur a apporté Kris Jenner, la matriarche de la famille, Kim Kardashian est l’une des sœurs les plus aimantes qui ils peuvent avoir Kourtney, Khloé, Kendall et Kylie.

