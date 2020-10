Kim Kardashian révèle ses craintes de prendre soin de Kanye après le virus | AP

La mondaine et mannequin Kim Kardashian a révélé à quel point il était compliqué de prendre soin de son mari Kanye West après son infection par le virus tout comme à quel point ces jours difficiles étaient terrifiants.

Kim Kardashian a eu des mois très difficiles, à commencer par le rappeur qui a lancé sa campagne présidentielle et qui a continué avec lui. contagion du même.

C’est lors d’une interview que la femme d’affaires a déclaré qu’elle avait changé les draps de son mari avec des gants et un masque, ce qui était vraiment des moments. terrifiant.

Il ne fait aucun doute que pour Kim Kardashian, prendre soin de son mari Kanye West pendant qu’il se remettait du virus était une expérience accablant.

Dans une interview pour le magazine GRAZIA, la mannequin de 39 ans a parlé de son expérience en aidant West alors qu’elle était seule à la maison avec ses enfants.

Kanye est tombé malade au début, alors que personne ne savait vraiment ce qui se passait. C’était tellement effrayant et inconnu. J’avais mes quatre bébés et personne d’autre à la maison pour m’aider », a-t-il dit.

Kim a révélé que Kanye avait été testé positif au virus à peu près au même moment que l’acteur Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, qui ont été les premiers à être infectés en mars lorsque la pandémie a commencé.

“C’était un défi parce que c’était quelque chose d’inconnu. Changer ses draps avec des gants et un écran facial était vraiment un moment effrayant, peut-être que notre planète avait besoin d’une pause.”

C’est au cours du mois de juillet que West a parlé de son diagnostic de COVID-19 plus tôt cette année dans une interview pour le magazine Forbes.

Frissons, frissons au lit, prendre des douches chaudes, regarder des vidéos qui me disent ce que je suis censé faire pour m’en remettre. Je me souviens que quelqu’un m’a dit que Drake avait un coronavirus et ma réponse était que Drake ne pouvait pas être plus malade que moi », a déclaré le rappeur à propos de son expérience avec la maladie.