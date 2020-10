Kim Kardashian récupère une partie de l’argent perdu du vol à Paris | .

La star de la télé-réalité “L’incroyable famille Kardashian«En plus d’être femme d’affaires, personnalité Internet et influenceuse, Kim Kardashian a réussi à récupérer une grande partie de son argent après avoir subi un vol en 2016 lors de son bref séjour dans la capitale parisienne.

Cet épisode de sa vie a été l’un des plus traumatisants que la reine du contouring ait traversé, car elle avait déclaré à l’époque qu’elle pensait sérieusement qu’ils la maltraitaient et en était même venue à craindre pour sa vie, mais plus encore, le sachant que ses sœurs la trouveraient probablement sans vie.

C’était il y a quatre ans dans la capitale parisienne où cinq personnes ont fait irruption dans la résidence où il se trouvait Kim Kardashian et ses sœurs, mais au moment où ces personnes sont entrées dans le bâtiment, il n’y avait qu’elle parce que ses sœurs et le garde du corps qui les accompagnaient pendant le voyage étaient avec ses sœurs lors d’une fête, c’était le seul élément de sécurité qui était en ce moment avec les héritières.

À partir du moment où il a subi l’attaque, il a duré longtemps sans pouvoir en parler et a même décidé de se retirer des réseaux sociaux pendant un certain temps, c’était environ cinq mois depuis ce qui s’est passé jusqu’à ce qu’il décide d’en parler sur le programme Ellen DeGeneres, Kim Kardashian Il a fini par montrer au public sa fragilité, laissant couler quelques larmes de son visage.

L’influenceur et personnalité Internet a décidé de porter plainte contre la société de sécurité qui était en charge de sa propre sécurité ainsi que de celle de sa famille, il a perdu environ 10 millions de bijoux, des pièces d’or, des diamants et une bague même 18 carats.

Les médias affirment que Kim Kardashian a récupéré 6 millions après plusieurs années de négociations, le différend n’a heureusement pas abouti et ils ont réussi à tout résoudre grâce à une négociation équitable.

Kim Kardashian et ses sœurs étaient dans la capitale parisienne à ce moment-là, en raison de la fashion week à Paris, elle a décidé de rester dans la résidence qu’elles avaient louée pour passer ces jours pendant que ses sœurs s’amusaient lors d’une fête.

Alors que ces cinq personnes très organisées ont complètement choqué et effrayé Kim Kardashian, trois d’entre elles sont restées à garder la porte d’entrée tandis que deux autres ont décidé de la bâillonner et de l’attacher, dans le but de la laisser dans la salle de bain pendant qu’elles emportaient les objets de valeur. bijoux, récemment sur le programme David Letterman, il a dit qu’il craignait pour sa vie.

On dit qu’il lui a fallu deux ans pour poursuivre la société qui offrait les services pour prendre soin de sa famille et de lui-même. Kim KardashianOutre le licenciement de son garde du corps à vie et d’autres membres de son service de sécurité personnel, au moins 17 personnes seraient impliquées dans le vol d’une célébrité et elles sont en effet en attente de jugement.

Le vol des Kardashian était un événement mondial, même François Hollande, le président de l’époque, était personnellement intéressé par la question, car grâce à la popularité de Kim Kardashian, il a la capacité de causer plus de problèmes que beaucoup. ils croient, mais en même temps pour magnifier quiconque le mérite pour elle, pratiquement l’image des États-Unis et du représentant de ce pays en ce qui concerne la renommée.

Il y a quelques jours qu’Internaen a eu 40 ans et continue de paraître 20 ans plus jeune, elle est une personnalité sur Internet et continuera à le faire pendant de nombreuses années encore comme ses sœurs.

