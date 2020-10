K

im Kardashian West a révélé que son mari Kanye lui avait donné un hologramme de son défunt père pour son 40e anniversaire.

La star de télé-réalité a partagé une vidéo du message de l’hologramme sur les réseaux sociaux, montrant une ressemblance numérique avec l’avocat bien connu Robert Kardashian, décédé en 2003.

L’hologramme disait: “Je suis tellement fier de la femme que tu es devenue.”

Le Kardashian numérique – qui a représenté OJ Simpson lors de son procès pour meurtre en 1995 – a félicité sa fille pour avoir également poursuivi une carrière en droit.

Kim a célébré son anniversaire la semaine dernière. Elle a décrit le cadeau de son mari comme “le cadeau le plus attentionné de sa vie” et une “surprise spéciale du ciel”.

Le message disait: “Joyeux anniversaire, Kimberley. Regarde-toi, tu as 40 ans et tu as grandi. Tu es belle comme quand tu étais une petite fille.

“Je veille sur vous et vos sœurs et frère et les enfants tous les jours.”

Il a rappelé Kardashian, décédé à l’âge de 59 ans après avoir été diagnostiqué d’un cancer de l’œsophage, conduisant sa fille à l’école dans sa «petite Mercedes».

Le message disait: “Je suis tellement fier de la femme que vous êtes devenue Kimberly et de tout ce que vous avez accompli. Tout votre travail acharné et toutes les entreprises que vous avez créées sont incroyables. Mais le plus impressionnant est votre engagement à devenir un avocat et perpétuer mon héritage.

“C’est une route longue et difficile mais ça vaut le coup. Et je suis avec vous à chaque étape.”

Kim Kardashian West et Kanye West – En images

12 mai 2012

Kim Kardashian et Kanye West assistent aux Los Angeles Lakers et Denver Nuggets Game 7 des quarts de finale de la Conférence Ouest lors des Playoffs NBA 2012 à Los Angeles, CA, USA

.

2 mai 2016

Kim et Kanye posent à l’arrivée pour le gala Manus x Machina: Fashion In An Age of Technology Met à New York, NY, USA

.

19 décembre 2018

Kim Kardashian West et Kanye West se détendre sur un canapé à la tournée Travis Scott Astroworld à Inglewood, CA, USA

.

12 mai 2012

Kim Kardashian et Kanye West assistent aux Los Angeles Lakers et Denver Nuggets Game 7 des quarts de finale de la Conférence Ouest lors des Playoffs NBA 2012 à Los Angeles, CA, USA

.

1 juillet 2012

Kim Kardashian et Kanye West bras dessus bras dessous pour les BET Awards 2012 à Los Angeles, CA, USA

.

4 juillet 2012

Kardashian et Kanye West assister au défilé Valentino Haute-Couture dans le cadre de la Fashion Week de Paris à Paris, France

.

12 septembre 2012

Kim et Kanye assistent au défilé Marchesa printemps 2013 lors de la Mercedes-Benz Fashion Week à New York, NY, USA

.

22 octobre 2012

Kanye et Kim arrivent pour l’Angel Ball 2012 à New York, NY, USA

.

25 décembre 2012

Kim Kardashian et Kanye West assister au match NBA entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers à Los Angeles, CA, USA

.

3 mars 2013

im Kardashian et Kanye West se tiennent la main au défilé Prêt-à-porter Automne / Hiver 2013 de Givenchy dans le cadre de la Fashion Week de Paris à Paris, France

.

6 mai 2013

Kardashian et Kanye West posent à l’arrivée pour le PUNK: Chaos to Couture Met Gala à New York, NY, USA

.

29 septembre 2013

Kim Kardashian et Kanye West assistent au défilé Givenchy dans le cadre de la Fashion Week de Paris pour femmes à Paris, France

.

26 octobre 2013

Kim et Kanye arrivent à la discothèque Tao pour fêter son anniversaire à Las Vegas, NV

.

4 décembre 2013

Kanye West et Kim Kardashian assistent à l’événement du magazine DuJour en l’honneur de l’artiste Marc Quinn à Miami Beach, FL, USA

.

5 mai 2014

Kanye met son bras autour de Kim lors du Charles James: Beyond Fashion Met Gala à New York, NY, USA

.

23 mai 2014

Kim et Kanye quittent leur résidence avant leur prochain mariage à Paris, France

. / .

2 septembre 2014

Kim Kardashian et Kanye West assistent aux GQ Men of the Year Awards à Londres, en Angleterre

.

25 septembre 2014

Kim Kardashian et Kanye West s’assoient ensemble pour le défilé Balmain dans le cadre de la Fashion Week Paris Fashion Week Spring / Summer 2015 à Paris, France

.

28 septembre 2014

Kim berce sa fille, North, alors qu’elle et Kanye assistent au défilé Givenchy dans le cadre de la Fashion Week de Paris à Paris, France

.

1 novembre 2014

Kim et Kanye posent à leur arrivée pour le Gala LACMA Art + Film 2014 en l’honneur de Barbara Kruger et Quentin Tarantino présenté par Gucci à Los Angeles, CA, USA

.

8 janvier 2015

Kim Kardashian et Kanye West assistent à John Legend célèbre son anniversaire et le 10e anniversaire de son premier album se lever à New York, NY, USA

.

7 février 2015

Kim et Kanye lancent les baskets Yeeze 3 à leur arrivée au brunch pré-Grammy Roc Nation à Beverly Hills, CA, USA

.

8 février 2015

Kanye et Kim s’embrassent sur le tapis rouge de la 57e cérémonie des GRAMMY Awards à Los Angeles, CA, USA

.

12 février 2015

Kanye pose avec Kim et Rihanna dans les coulisses du défilé adidas Originals x Kanye West YEEZY SEASON 1 lors de la Fashion Week de New York à New York, NY, USA

.

5 mars 2015

Kim Kardashian et Kanye West font un câlin au défilé Balmain dans le cadre de la Fashion Week de Paris Mode Femme Automne / Hiver 2015/2016 à Paris, France

.

5 mars 2015

Kanye West et Kim Kardashian assister au défilé Lanvin dans le cadre de la Fashion Week de Paris Mode Femme Automne / Hiver à Paris, France

.

6 mars 2015

Kardashian West et Kanye West regardent le défilé Balenciaga dans le cadre de la Fashion Week de Paris Mode Femme Automne / Hiver 2015/2016 à Paris, France

.

11 mars 2015

Kanye West et Kim Kardashian arrivent pour le défilé Louis Vuitton dans le cadre de la Fashion Week de Paris Automne / Hiver 2015/2016 à Paris, France

.

9 avril 2015

Kim et Kanye parlent à leur fille, au nord, lors d’une promenade près du monastère de Geghard en Arménie

. / .

Monde au Jazz

Kim Kardashian et Kanye West assistent au gala Time 100 célébrant le numéro du Time 100 des personnes les plus influentes à New York, NY, USA

. / .

4 mai 2015

Kim et Kanye partagent un moment lors du gala China: Through The Looking Glass Met à New York, NY, USA

.

1 juin 2015

Kardashian et Kanye West posent à l’arrivée pour les CFDA Fashion Awards 2015 à New York, NY, USA

.

30 août 2015

Kim et Kanye arrivent pour les MTV Video Music Awards 2015 à Los Angeles, CA, USA

.

11 septembre 2015

Kanye West et Kim Kardashian arrivent pour le défilé Givenchy au printemps 2016 New York Fashion Week à New York, NY, USA

.

2 mai 2016

Kanye West répare les cheveux de Kim sur le tapis rouge pour Manus x Machina: Fashion In An Age of Technology Met Gala à New York, NY, USA

.

28 août 2016

Kanye West et Kim Kardashian West assistent aux MTV Video Music Awards 2016 à New York, NY, USA

.

7 septembre 2016

Kanye West et Kim Kardashian arrivent pour le défilé Kanye West Yeezy Saison 4 à New York, NY, USA

.

9 septembre 2016

Kim et Kanye ont un câlin sur le tapis rouge pour la célébration des ICÔNES de Harper’s Bazaar par Carine Roitfeld présentée par Infor, Laura Mercier et Stella Artois à New York, NY, USA

.

29 septembre 2016

Kanye West rejoint Kim et sa sœur, Kourtney, pour le défilé de la collection de prêt-à-porter Off-white printemps / été 2017 à Paris, France

. / .

2 décembre 2018

Kanye West et Kim Kardashian West assistent au défilé Versace automne 2019 à New York, NY, USA

.

3 décembre 2018

Kanye West et Kim Kardashian West arrivent au Cher Show Broadway Opening Night à New York, NY, USA

.

Kim étudie pour devenir avocate et est une militante de premier plan pour la réforme de la justice pénale. Les Kardashians sont d’origine arménienne et l’hologramme louait Kim pour son soutien au pays.

West a ajouté une touche comique pour les éloges de l’hologramme sur les quatre enfants du couple.

en relation

Le message disait: “La plus belle chose dont j’ai été témoin, c’est de vous voir faire grandir votre famille. Vous avez épousé l’homme le plus, le plus, le plus, le plus, le plus génial du monde, Kanye West.

«Vous êtes la mère la plus, la plus, la plus incroyable de vos quatre beaux enfants et ils sont parfaits.

«Continuez à faire ce que vous faites, Kimberly, vous êtes une belle âme. Sachez que je suis très fière de vous et que je suis toujours avec vous. J’ai construit un pare-feu autour de notre famille. Je vous aime, Kimberly.

Kim a dit qu’elle et sa famille avaient regardé le message “encore et encore”.