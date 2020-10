Le monde a été choqué d’apprendre que L’incroyable famille Kardashian se terminerait en 2021. La famille a fait l’annonce début septembre, partageant qu’elle avait pris la décision difficile de mettre fin à l’émission après 14 ans, 20 saisons et d’innombrables épisodes pleins de divertissement. Kim Kardashian s’est récemment entretenue avec Grazia sur le sujet. Au cours de son entretien, elle a partagé la raison très «simple» pour laquelle la famille a décidé de mettre fin à E! séries.

«C’était un de nos rêves à tous. Nous n’avions jamais imaginé que nous allions entrer dans la deuxième saison. Maintenant, nous sommes sur vingt », a déclaré Kardashian à Grazia. Elle a continué à expliquer pourquoi la famille mettait fin à son émission de longue date, disant à la publication qu’ils devaient simplement faire une pause. «Parfois, nous avons juste besoin d’une pause. C’est vraiment simple. Nous avons juste besoin d’une minute pour nous regrouper. Vous savez, nous n’avons pas fait de pause depuis quatorze ans. Nous sommes allés filmer une saison, puis un spin-off et je pense qu’il n’y a pas d’autre moyen de le dire à part, nous vivons juste de si grandes vies. Et nous avons des enfants maintenant. Et ils ont besoin de nous. Il se passe tellement de choses, même juste pour une minute, nous avons besoin d’une pause.

Le 8 septembre, la famille a annoncé que KUWTK allait se terminer avec la saison 20, qui sera diffusée au début de 2021. À l’époque, ils ont publié une déclaration commune dans laquelle ils remerciaient leurs fans et tous les autres qui étaient impliqués dans la réalisation la télé-réalité à la vie. “À nos fans incroyables – C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile en tant que famille de dire au revoir à Keeping Up with the Kardashian”, a commencé Kardashian sur son propre compte Instagram, sous-titrant une photo promotionnelle de l’un des précédents saisons de la série. “Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d’épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants à vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années – à travers les bons moments, les mauvais moments, le le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants. Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route. “

Kardashian a ensuite remercié tous ceux qui ont contribué à faire de KUWTK la série que les fans adorent aujourd’hui. Elle a ajouté: “Sans Keeping Up with The Kardashians, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Je suis extrêmement reconnaissante à tous ceux qui m’ont regardé et soutenu, moi et ma famille ces 14 dernières années incroyables. Cette émission a fait de nous ce que nous sommes et je serai à jamais redevable à tous ceux qui ont joué un rôle dans l’élaboration de nos carrières et pour changer nos vies à jamais.