Kim Kardashian West a révélé un autre élément bizarre de son 40e anniversaire, qui s’est tenu sur une île privée au milieu de la pandémie de coronavirus. Le mari de la star de The Keeping Up With The Kardashian, le rappeur Kanye West, lui a offert un hologramme de son défunt père, l’avocat Robert Kardashian, décédé en 2003. L’hologramme a même prononcé un discours, disant à Kardashian à quel point il est fier du paradis. L’hologramme danse même sur «Who Put the Bomp» de Barry Mann.

Kardashian a partagé deux vidéos de l’hologramme, le qualifiant de “cadeau le plus attentionné de sa vie” et de “surprise spéciale du ciel”. Elle pensait que la version générée par ordinateur de son défunt père était “tellement réaliste” et elle l’a regardée à plusieurs reprises avec sa famille. «Je ne peux même pas décrire ce que cela signifiait pour moi et mes sœurs, mon frère, ma mère et mes amis les plus proches de vivre ensemble», a écrit Kardashian. “Merci beaucoup Kanye pour ce souvenir qui durera toute une vie.”

Pour mon anniversaire, Kanye m’a offert le cadeau le plus attentionné de ma vie. Une surprise spéciale du ciel. Un hologramme de mon père. ✨🤍 C’est tellement réaliste! Nous l’avons regardé encore et encore, plein d’émotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 octobre 2020

Dans le discours de l’hologramme, “Robert” a dit à Kardashian qu’elle avait maintenant “40 ans et qu’elle avait grandi”, et qu’elle avait l’air “belle, comme une petite fille”, note Page Six. L’hologramme lui disait qu’il veille sur ses sœurs, son frère et leurs enfants «tous les jours». Plus tard, “Robert” a dit à Kardashian qu’il était “fier de la femme que vous êtes devenue, Kimberly, et de tout ce que vous avez accompli. Mais le plus impressionnant est votre engagement à devenir avocat et à perpétuer mon héritage. C’est long et difficile. route, mais ça vaut le coup, et je suis avec vous à chaque étape. ” En fin de compte, l’hologramme a dit à Kardashian qu’elle était «un fier Arménien et je suis un fier père arménien».

Il semble que West ait écrit le scénario lui-même. À un moment donné, l’hologramme a félicité Kardashian pour avoir épousé «l’homme le plus génial du monde», avec le mot «le plus» répété six fois. «Continuez à faire ce que vous faites, Kimberly, vous êtes une belle âme. Sachez que je suis très fier de vous et que je suis toujours avec vous. J’ai construit un pare-feu autour de notre famille. Je t’aime “, disait l’hologramme à la fin.” N’oubliez pas de dire vos prières. “

Je ne peux même pas décrire ce que cela signifiait pour moi et mes sœurs, mon frère, ma mère et mes amis les plus proches de vivre ensemble. Merci beaucoup Kanye pour ce souvenir qui durera toute une vie ✨ Voici une vue plus rapprochée pour voir les détails incroyables. pic.twitter.com/XpxmuHRNok – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 29 octobre 2020

Kardashian a eu 40 ans le 21 octobre. Mardi, elle a partagé des photos d’une réunion de famille sur une île privée, où ses amis et sa famille étaient réunis et la seule personne vue portant un masque facial était un cuisinier en arrière-plan. Les photos ont été critiquées comme sourdes, surtout au milieu d’une pandémie qui ravage encore le pays. Un message a été choisi pour un mème, dans lequel elle a écrit: “Après deux semaines de plusieurs écrans de santé et de demander à tout le monde de mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche en me rendant sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant dans le temps. “

Bien que la critique était inévitable, la sœur Khloe Kardashian a déclaré à Ellen DeGeneres qu’elle ne «connaissait pas vraiment l’étendue» des critiques que sa famille avait reçues. “Mais cette année est une année frustrante. Je comprends”, a déclaré Khloe. “Je pense qu’il y a tellement de frustrations pour tout le monde. Mais c’est aussi son 40e. C’est quelque chose qu’elle voulait faire pour nous. C’était une si belle chose.”