Plus tôt cette année, Kanye West a combattu le COVID-19. Dans une récente interview avec Grazia, sa femme, Kim Kardashian, a parlé du combat de son mari contre la maladie. Selon la star de télé-réalité, elle a joué un rôle majeur dans la santé de son mari.

Kardashian a déclaré à Grazia que lorsque West était aux prises avec le coronavirus en février, elle prenait soin de lui seule tout en s’occupant des quatre enfants du couple. «Kanye avait réussi au début, quand personne ne savait vraiment ce qui se passait», a-t-elle déclaré à la publication. «C’était tellement effrayant et inconnu. J’ai eu mes quatre bébés et personne d’autre à la maison pour m’aider. Elle a poursuivi: «Je devais aller changer les draps de Kanye et l’aider à se lever quand il ne se sentait pas bien. C’était un défi parce que c’était tellement inconnu. Changer ses draps avec des gants et un écran facial était vraiment une période effrayante.

Même si sa famille a dû faire face à cette situation difficile plus tôt cette année, Kardashian essaie de garder une attitude positive sur l’ensemble du dossier. La star de L’incroyable famille Kardashian a ajouté: «Je suis le genre de personne qui respecte le processus, qui respecte ce qui se passe dans le monde. Peut-être que notre planète avait besoin d’une pause. Peut-être que nous avions tous besoin d’une pause. C’était peut-être la réinitialisation? J’essaye de voir les choses de cette façon. En juillet, West s’est entretenu avec Forbes où il a parlé de son diagnostic pour la première fois.

À l’époque, le rappeur a non seulement discuté de sa bataille avec COVID-19, mais West, qui se présente à la présidence, s’est également ouvert sur un large éventail de sujets allant du président Donald Trump à ses réflexions sur la politique étrangère. Lors de l’entretien, il a partagé qu’il avait contracté le COVID-19 en février, avant le pic de la pandémie. “Frissons, trembler dans le lit, prendre des douches chaudes, regarder des vidéos me disant ce que je suis censé faire pour m’en remettre.” ne sois pas plus malade que moi! West a peut-être traversé une période difficile en luttant contre le COVID-19, mais lorsqu’il s’agit de prendre un vaccin pour la maladie, il a exprimé son scepticisme. Il a dit qu’il était “extrêmement prudent” à propos de la vaccination et l’a même appelé le marque de la bête. “