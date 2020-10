Kim Kardashian et Kanye West ressentent l’amour après un été difficile. La star de L’incroyable famille Kardashian a partagé samedi une jolie photo de famille avec sa fille North, 7 ans, et son fils Saint, 4 ans, alors qu’ils posaient dans des sweats gris assortis au milieu des problèmes de santé mentale de son mari.

Le rappeur lauréat d’un Grammy sourit en regardant sa femme, qui a vomi un signe de paix et fait une grimace embrassante tandis que son aîné lançait un sourire et que son fils posait son menton sur le genou de Kardashian. La star de télé-réalité a simplement sous-titré le message avec un emoji en forme de baiser, indiquant clairement qu’il y avait de l’amour pour toutes les personnes impliquées.

Ce fut un été de montagnes russes pour la célèbre famille, alors que West déclarait publiquement qu’il se présentait à la présidence avant son premier rassemblement en juillet. Au cours de l’événement, le rappeur s’est comporté de manière erratique, pleurant en racontant l’histoire d’apprendre que lui et Kardashian attendaient bébé North et révélant qu’ils avaient envisagé un avortement. Quelques jours plus tard, il a tweeté qu’il voulait divorcer de Kardashian, qui, selon lui, essayait de «l’enfermer» avant de s’excuser plus tard auprès de sa femme en ligne.

Au milieu du comportement étrange de West, le fondateur de KKW Beauty a abordé pour la première fois publiquement son trouble bipolaire. «Ceux qui comprennent la maladie mentale ou même le comportement compulsif savent que la famille est impuissante à moins que le membre ne soit mineur», a-t-elle écrit en partie. “Les personnes qui ne sont pas au courant ou qui sont très éloignées de cette expérience peuvent porter des jugements et ne pas comprendre que l’individu lui-même doit s’engager dans le processus pour obtenir de l’aide, peu importe les efforts de la famille et des amis.”

Kardashian a conclu avec un plaidoyer pour “la compassion et l’empathie” de la part de la société pendant une période si difficile pour sa famille. “Je demande gentiment que les médias et le public nous donnent la compassion et l’empathie nécessaires pour que nous puissions passer à travers cela”, a-t-elle écrit. “Merci pour ceux qui ont exprimé leur inquiétude pour le bien-être de Kanye et pour votre compréhension.”

West a lancé une autre diatribe sur Twitter en septembre, affirmant qu’il ne publierait pas de nouvelle musique jusqu’à ce qu’il soit libéré de son contrat et partageant une vidéo sur les réseaux sociaux de lui-même en train de faire pipi à un Grammy. Une source a déclaré à Us Weekly à l’époque que la mère de quatre enfants «espérait et attendait que cela passe», mais «a des options de divorce prévues si cela se produit».