Kim Kardashian revit les selfies dans la salle de bain! | .

L’influenceur et la célébrité des réseaux sociaux Kim Kardashian a publié sur son compte Instagram officiel un selfie alors qu’il était dans la salle de bain, une mode qui, il y a bien longtemps, était bien connue pour faire référence aux sorties en soirée et au fait de profiter de l’endroit en “prenant un frein”, certainement pas il a immédiatement rappelé ces bons moments.

Pour la femme d’affaires et mondaine, il est assez facile de lui faire imiter plus de 200 millions d’abonnés sur Instagram, ceci grâce au fait que l’on pourrait dire que pratiquement tout mouvement qui Kim Kardashian La marque ou le vêtement qu’elle porte devient immédiatement une tendance, avec cette publication, elle pourra sûrement revivre les selfies dans les salles de bain pendant que nous portons une tenue à la mode.

La popularité de Kim Kardashian est si grande que des mannequins de renommée internationale ont été vus, on pourrait dire qu’ils ont “bénéficié” du fait qu’ils ont d’énormes charmes comme le femme d’affaires Ils les ont surnommés avec leur nom et leur lieu d’origine, par exemple:

Anastasia Kvikto – Le russe Kim Kardashian Joselyn Cano – Le mexicain Kim Kardashian

Bien que jusqu’à présent nous ne connaissions que deux stars qui ont été baptisées en tant que femme d’affaires, elles se sont rapidement fait connaître sur Internet, bien que malheureusement Joselyn Cano ait perdu la vie le 7 décembre, soi-disant en subissant un nouvel arrangement esthétique dans l’une d’elle. voyages en Colombie.

Kim Kardashian a créé tout un empire grâce à son prénom et à son nom, malgré le fait que sa sœur cadette Kylie Jenner compte plus de 10 millions d’abonnés au-dessus d’elle sur Instagram, il ne fait aucun doute que sa sœur aînée continuera d’être reine et sans peut retirer votre couronne.

Apparemment, la belle femme d’affaires et également appelée la reine du contouring porte une sorte de pyjama couleur camel, cela pourrait faire partie de sa ligne SKIMS, bien qu’elle porte également une sorte de pull qui attire l’attention et forme une belle tenue, selon l’instantané. déjà avec plus de deux millions de likes et environ onze mille commentaires.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO, CLIQUEZ ICI.

Une taille minuscule, des hanches larges et des charmes énormes sont ce qui caractérise la belle femme d’affaires et influenceuse Kim Kardashian qui sait sans aucun doute très bien attirer l’attention des internautes.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Dans le cas où les vêtements que l’épouse de Kanye West ne fait pas encore partie de sa collection, avec une seule image il gagne sûrement beaucoup d’argent pour la publicité sur son compte.

Parmi lesquels se démarquent certains dans lesquels ils mentionnent à quel point il est beau, en plus du fait que les pièces qu’il porte aimeraient les avoir aussi, pour cette raison, nous mentionnons que pour Kim Kardashian il est très facile de créer de nouvelles tendances et d’attirer l’attention de millions de personnes.

Selfie queen “” La plus petite taille que j’aie jamais vue “” Oh allez Kim, tu ne peux pas me dire que tu es belle? OMG, tout ira trop loin quand vous vous rapprochez de 60! », Ont écrit quelques fans.

Aussi connue sous le nom de reine de selfies Kim Kardashian parvient à captiver dans n’importe quel décor, comme vous pouvez le voir depuis une salle de bain, un jardin ou tout autre endroit qu’elle décide de se démarquer, elle le fera sans aucun problème.

D’après ce que l’on peut voir dans ses récentes publications, la prétendue séparation avec son mari Kanye West ne semble pas du tout l’affecter, ceci parce qu’elle continue d’être assez active sur ses réseaux sociaux, comme si de rien n’était, bien qu’il y ait aussi le probabilité qu’ils cachent très bien l’information et attendent le bon moment pour partager les nouvelles.

Lire aussi: En arrière! Anastasia Kvikto a montré ses énormes charmes