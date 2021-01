Kim Kardashian sublime ses courbes avec de nouveaux designs! | .

Le côté femme entrepreneur de Kim Kardashian Elle n’a pas été affectée par les récentes rumeurs dans lesquelles elle a été impliquée grâce à son toujours mari Kanye West, elle continue donc son travail, il y a quelques heures, elle a partagé une image dans laquelle elle apparaît portant l’un de ses nouveaux modèles SKIMS Cependant, ce qui était intéressant dans l’image n’était pas le vêtement lui-même, mais plutôt la pose qu’il faisait.

Connu pour être le possesseur d’une spectaculaire silhouette voluptueuse et saisissante, Kim karsahian Il a réussi à gagner l’affection de ses partisans en grande partie grâce au programme dans lequel il a joué aux côtés de ses sœurs et de sa mère pendant 19 saisons et à des programmes alternatifs où il est également apparu.

C’est en grande partie grâce aux scandales dans lesquels elle a été impliquée mais aussi à sa popularité sur les réseaux sociaux en tant que célébrité, star de la mode et icône de la beauté moderne.

Kim Kardashian a été une source d’inspiration pour des millions de personnes, soit pour lui ressembler précisément, soit pour porter des vêtements parfois assez inhabituels mais qui parviennent tout de même à en faire une tendance, en plus de pratiquement tous les looks avec lesquels ses millions sont capturés. des fans veulent immédiatement acheter tout ce qu’il porte.

Bien que dès son plus jeune âge, il a commencé à être populaire Kim Kardashian Elle a réussi à tirer parti de son plein potentiel et à en profiter en devenant une excellente entrepreneuse, parmi les produits les plus récents qu’elle a lancés sont sa ligne de gaines et de bodys SKIMS, qui sont apparemment devenues très populaires.

Elle a récemment annoncé qu’elle lancerait une nouvelle ligne et profiterait de sa popularité en utilisant ses compétences de mannequin à plusieurs reprises et en dirigeant la séance photo de ses vêtements, comme celle partagée il y a environ 14 heures dans laquelle elle porte deux pièces en couleur noire, qui ajuste vos courbes à la perfection.

Dans la photographie Kim Kardashian apparaît posant au sommet d’une sorte de deux chaises reliées par le bras de la même, Kim est prostrée sur le dessus dans une position un peu étrange mais cela lui fait quand même montrer ses courbes de la meilleure façon, au sommet ses charmes sont sur le point de sortir.

Depuis quelques jours, le nom de la belle femme d’affaires est à la mode et dans les gros titres de certains tabloïds en raison de ce qui pourrait être considéré comme le plus grand des scandales dans lesquels elle a été impliquée avec son mari actuel et aussi le père de ses quatre petits. fils du rappeur Kanye West dont certaines rumeurs sur une infidélité de sa part avec un autre homme ont été commentées.

Jusqu’à présent, aucun d’eux n’a commenté quelque chose à ce sujet, sans seulement des rumeurs qui ont commencé à circuler pendant des jours, dans lesquelles ils ont convenu que Kim Kardashian Elle serait plus concentrée sur ses enfants, ses études de droit mais aussi sur ses entreprises dont, comme vous pouvez le constater, elles continuent de grandir, notamment sa ligne SKIMS, puisqu’elle se consacre au lancement de nouveaux modèles.

La publication compte déjà plus de deux millions de likes, même si un montant énorme pourrait être considéré comme petit à côté des 199 millions d’abonnés qu’elle a sur son compte Instagram officiel.

Jusqu’à présent, il a lancé plusieurs publications pour promouvoir sa ligne SKIMS, qui pour les acquérir, vous avez besoin d’une réservation pour pouvoir les acheter plus rapidement, sinon vous devrez attendre un peu car ils sont très demandés.

