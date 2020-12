Kim Kardashian West est devenue tellement frustrée de collectionner les poupées Elf on the Shelf de ses enfants tous les jours jusqu’à Noël qu’elle les a mises en «quarantaine». Dans une série de publications sur Instagram Story, Kardashian a déclaré qu’elle déplaçait les elfes dans sa maison chaque jour, mais qu’elle avait oublié de le faire une nuit avant que les enfants ne se réveillent. Alors, elle a décidé de mettre les quatre dans des bocaux et de ne pas les déplacer du tout. Désormais, les enfants devront attendre 10 jours pour jouer à nouveau avec eux.

“Je n’en peux plus !! Nos elfes sont en quarantaine pendant 10 jours”, a écrit Kardashian dans la légende d’une vidéo. “J’oublie toujours de les déplacer! J’ai besoin d’une pause.” Elle a montré plus tard une note qu’elle a placée au-dessus des quatre bocaux. “Salut North, Saint, Chi & Psalm, nous sommes en quarantaine de 10 jours”, lit-on dans la note. “Nous aurons notre magie et nous reviendrons dans 10 jours!”

(Photo: Kim Kardashian West / @ kimkardashian)

La tradition Elf on a Shelf a commencé après la publication en 2005 du livre de Carol Aebersold et Chanda Bell, The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition. Dans l’histoire, les elfes rendent visite aux enfants chaque jour de Thanksgiving à la veille de Noël pour les espionner pour le Père Noël, à qui ils font rapport plus tard. Les parents sont censés déplacer les poupées dans la maison pour montrer que les éclaireurs les surveillent. Le livre et les poupées sont devenus si populaires qu’un spécial des fêtes, An Elf’s Story: The Elf on the Shelf, a été produit en 2011 et un ballon a fait ses débuts dans le défilé de Thanksgiving de Macy en 2012.

Cette saison, The Elf on the Shelf est bien vivant et s’adapte à 2020. Plus tôt ce mois-ci, Elizabeth Banks a contribué à déclencher un engouement pour les mèmes parmi les célébrités, où ils ont des célébrités ou des films avec des noms qui riment sur leurs épaules. Banks a choisi Tom Hanks, donc son meme était “Hanks on Banks”. Reese Witherspoon a fait “Gease on Reese”, alors elle a fait danser John Travolta et Oliva Newton-John sur son épaule. Mark Ruffalo a mis Iron-Man sur son épaule pour avoir “Stark on Mark”. Le nom de famille de Leslie Jordan rime avec celui de James Corden, alors il a fait “Corden on Jordan”.

(Photo: Kim Kardashian West / @ kimkardashian)

Étonnamment, Kardashian n’a pas participé, bien qu’il y en ait beaucoup de faciles qu’elle pourrait choisir. Elle pourrait aller avec n’importe quel Jim célèbre pour créer un meme “Jim on Kim”, comme Jim Carrey, Jim Parsons ou Jim Belushi. Il existe également de nombreux Tims célèbres, comme Tim Burton, Tim Allen, Tum Curry et Tim McGraw.