Kima danse avec Kimberly Loaiza, se faufile dans sa vidéo!

Dans l’une des publications les plus récentes de Kimberly loaiza Il a partagé une douce vidéo qu’il enregistrait pour Tik tok, il était sûrement à côté d’Ely Blancarte lorsque la petite princesse Kima Sofía est entrée dans la vidéo pour danser également avec sa mère et Ely.

Il ne fait aucun doute que bien que Kimberly Loaiza attend clairement un deuxième bébé Kima Elle continuera à être la chérie non seulement de ses parents mais aussi de ses fans, chacun de ses méfaits et de son innocence conquiert davantage le cœur des mignonnes de Kim Loaiza qui l’adorent, même avant sa naissance.

Comme on le sait récemment, l’épouse de Juan de Dios Pantoja a partagé une nouvelle que beaucoup s’attendaient déjà à confirmer, même si cela a probablement fini par surprendre une grande partie de ses fans, elle a révélé qu’elle attendait son deuxième enfant, ce que beaucoup disent ça pourrait être un garçon.

Kimberly loaiza Jusqu’à présent, l’une des plus grandes influenceuses de tout le Mexique, non seulement sur ses réseaux sociaux, YouTube et maintenant aussi sur Tik tok, en plus d’être une femme d’affaires et aussi une chanteuse, elle est une épouse et une mère dévouée, ce que bien que nous ayons vu à certaines occasions qui font office de baby-sitter pour les aider un peu avec Kima, l’interprète de “Tu m’as perdu” ne néglige pas du tout sa petite fille Kima qui est la lumière de ses yeux.

Dans peu de temps, le règne de Kima Sofía Pantoja Loaiza devra être partagé, bien que bien sûr, parce qu’elle est la fille aînée et que le père gâté continuera à l’être, cela arrive souvent avec des enfants plus âgés, même si la vérité est que nous sommes sûrs que le L’amour qu’ils ressentiront pour leurs deux enfants sera le même, tout comme leurs fans ressentiront la même chose pour le nouveau bébé de Kim et Juanito.

Ce n’était rien de prévu hahaha même mon bébé connaît la bonne musique », a écrit Kim Loaiza.

Ely Blancarte et Kimberly loaiza ils enregistraient une vidéo pour Tik tok dansant sur le nouveau tube de Juan de Dios Pantoja “Otra Noche”, quand l’enregistrement a commencé et ils ont commencé à danser Kima se croise devant la caméra et se met à danser, bien sûr à sa manière, Kim et Ely a été surpris mais ils ont continué à danser c’était quelque chose de vraiment doux, même Juan de Dios a écrit dans les premiers commentaires que Kima “a volé toute l’attention”.

Il ne fait aucun doute que comme Kima grandit, ses fiers parents essaient de l’inclure dans chacun de leurs projets, par rapport aux voyages, ils essaient de l’emmener avec eux depuis qu’elle était très petite, ou dans le cas de leurs vidéos, elles ne lui sont pas interdites. sortir dans le cas où elle le souhaite, car bien sûr, parfois, elle n’est pas d’humeur.

Les fans de Kimberly et Juan de Dios essaient continuellement de leur poser des questions sur Kima, et à plusieurs reprises on leur a demandé de faire des vidéos où elle apparaît car c’est vraiment mignon de les voir vivre avec elle et en même temps de la voir grandir et voir “le merci »ou méfait qu’un enfant de son âge fait, bien qu’il soit généralement très calme.

Le plus beau ventre du monde et je veux savoir ce que c’est, “Kima le plus beau du monde change d’avis”, ont écrit certains internautes.

Au cours de l’année où Kima est apparue sporadiquement dans les vidéos de ses parents, nous avons découvert qu’elle est une célébrité comme eux, et dépasse même parfois la popularité de ses parents.

Sans aucun doute, l’une des plus belles choses que le couple composé de chanteurs, youtubeurs, hommes d’affaires et maintenant tiktokers est leur héritage, dont leurs fans sont amoureux.

