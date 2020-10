Kimberly Guilfoyle, ancienne employée de Fox News, actuelle présidente des finances de campagne de Donald Trump et petite amie de Donald Trump Jr., a été accusée de harcèlement sexuel. Mercredi, le New Yorker a publié un article mettant en lumière le départ de Guilfoyle de Fox News, intervenu en juillet 2018. Selon la publication, le réseau l’aurait forcée à sortir après que son assistante, dont l’identité était gardée anonyme, l’ait accusée de violence sexuelle. harcèlement. Le réseau aurait payé 4 millions de dollars à l’ancien assistant pour éviter d’aller au procès.

Jane Mayer, du New Yorker, qui a écrit l’histoire, a cité deux «sources bien informées» pour cette pièce. Mayer a rapporté que l’ancienne assistante de Guilfoyle avait rédigé une plainte de 42 pages concernant le comportement inapproprié présumé de son employeur. Leur plainte n’a jamais été déposée devant le tribunal et fait l’objet d’un accord de non-divulgation en raison de l’important règlement financier payé par le réseau. Selon le New Yorker, cette ancienne assistante anonyme de Guilfoyle, embauchée en 2015, aurait fait l’objet d’un comportement inapproprié à caractère sexuel de la part de son patron.

<< Selon une douzaine de sources bien informées au courant de ses plaintes, l'assistante a allégué que Guilfoyle, son superviseur direct, l'avait fréquemment soumise à des comportements dégradants, abusifs et sexuellement inappropriés; entre autres, elle a déclaré qu'elle était fréquemment obligée de travailler. à l'appartement de Guilfoyle à New York pendant que l'hôte Fox se montrait nue, et on lui montrait des photographies des organes génitaux d'hommes avec lesquels Guilfoyle avait eu des relations sexuelles », a écrit Mayer. «Le projet de plainte alléguait également que Guilfoyle parlait sans cesse et de façon sinistre de sa vie sexuelle et, à une occasion, avait demandé un massage de ses cuisses nues.

Guilfoyle aurait également tenté de l’acheter pour dissimuler le problème. En juillet 2016, Fox News a engagé le cabinet d’avocats Paul, Weiss pour enquêter sur les inconduites sexuelles internes. Une personne familière avec la plainte de 42 pages de l’assistant a déclaré que lors d’un appel téléphonique en août 2017, Guilfoyle aurait tenté d’organiser un paiement à l’assistant s’il acceptait de mentir au cabinet d’avocats. L’assistante a nié l’offre d’argent alléguée, ce qui a incité Guilfoyle à l’avertir que si elle parlait franchement de ce qu’elle savait, elle exposerait des parties de la vie privée de l’assistante dont elle était au courant.

Guilfoyle a refusé d’être interviewé pour la pièce du New Yorker. Elle a fait une déclaration, qui disait: “Au cours de mes 30 ans de carrière au bureau du procureur du district de SF, au bureau du procureur du district de Los Angeles, dans les médias et en politique, je n’ai jamais commis de faute professionnelle de quelque nature que ce soit. carrière, j’ai servi de mentor à d’innombrables femmes, dont beaucoup je reste exceptionnellement proche de ce jour. “