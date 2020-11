Kimberly Guilfoyle, ancienne présentatrice de Fox News et petite amie de Donald Trump Jr., aurait plaisanté sur sa vie sexuelle et aurait offert un lap dance lors d’une activité de collecte de fonds lors de la campagne de réélection du président Donald Trump. La révélation présumée est venue dans un nouveau rapport Politico sur le débat sur le blâme joué parmi les républicains cherchant à expliquer la perte de Trump lors de l’élection présidentielle de 2020. Guilfoyle a dirigé l’équipe des finances de Trump, qui, selon le Parti républicain et les responsables de la campagne, ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires pour rivaliser avec le président élu Joe Biden.

Les responsables étaient particulièrement en colère contre l’équipe de Guilfoyle pour avoir annulé une collecte de fonds virtuelle fin septembre qu’ils espéraient recueillir jusqu’à 15 millions de dollars avant la date limite du troisième trimestre. Les hauts responsables de la campagne recevaient également des allégations selon lesquelles Guilfoyle aurait réprimandé son personnel et fait des commentaires sexuellement suggestifs qui mettaient les donateurs mal à l’aise. Lors d’un événement de donateurs en décembre à l’hôtel Trump de Washington, DC, Guilfoyle aurait offert un tour de danse à la personne qui a recueilli le plus d’argent, ont déclaré à Politico deux sources qui étaient là et une autre personne proche de l’incident présumé.

Lors d’un événement à Jackson Hole, Wyoming, Guilfoyle et Trump Jr. auraient plaisanté sur la collecte de fonds dans un bain à remous. Une autre personne présente à l’événement a déclaré que celui qui avait recueilli le plus d’argent s’était vu offrir une fête dans le bain à remous avec Guilfoyle. Lors d’un événement de l’automne 2018 intitulé Toby Keith, Guilfoyle aurait déclaré aux participants que Trump Jr.aimait voir sa robe comme une pom-pom girl des Cowboys de Dallas.

L’équipe de Guilfoyle a rejeté l’idée qu’ils n’étaient pas sérieux au sujet de leurs objectifs de collecte de fonds. Le porte-parole de la campagne Trump, Tim Murtaugh, a également déclaré à Politico qu’il n’y avait “rien d’offensant” dans les “présentations en contexte” de Guilfoyle. Cependant, Politico rapporte que certains assistants de campagne ont vu son équipe comme une «distraction chaotique» et ont essayé de se distancer.

Ce n’était pas la première fois que Guilfoyle était accusé d’inconduite sexuelle. Guilfoyle a quitté Fox News en 2018, mais ce n’est qu’en octobre que le New Yorker a rapporté que Guilfoyle avait été expulsée après qu’un assistant l’a accusée de harcèlement sexuel. Le réseau aurait payé à l’assistant un règlement de 4 millions de dollars afin que l’affaire n’ait jamais été jugée. Citant deux sources, le New Yorker a rapporté que l’ancien assistant, qui n’a pas été nommé dans le rapport, a rédigé une plainte de 42 pages concernant le comportement présumé de Guilgoyle. L’assistante a affirmé qu’elle était souvent obligée de travailler dans l’appartement de Guilfoy, où elle “se montrait nue” et “parlait sans cesse et de façon sinistre de sa vie sexuelle et, à une occasion, exigeait un massage de ses cuisses nues”.