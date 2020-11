Kimberly Loaiza affirme: “Tout de moi est naturel” | Instagram

La plus grande gentillesse Partageant une vidéo dans laquelle elle a déclaré en toute sécurité que tout ce qu’elle avait dans son corps était naturel, Kimberly Loaiza a dissipé tous les doutes à ce sujet.

C’était il y a exactement deux jours que Kimberly loaiza À travers une courte vidéo sur Tik Tok, il a révélé de manière comique que tout ce qu’ils voyaient sur son corps était complètement naturel.

L’audio qu’elle a partagé de “ErnieNabe – Ernie Nabe”, apparemment, elle l’a trouvé assez original et extrêmement drôle, car dans la description de la vidéo, elle a écrit un “sourire”.

Pendant quelques jours, elle et Juan de Dios Pantoja Ils sont en visite en Colombie, ils ont apparemment eu l’occasion de profiter de divers endroits car dans plusieurs vidéos de Tik Tok ils ont montré une partie de leurs sorties.

Bien que l’on ne sache pas exactement quel est l’objectif pour lequel ils ont décidé de voyager alors qu’ils étaient encore en période de pandémie, Kimberly loaiza Juan de Dios Pantoja apprécie la balade.

Ils se reposent sûrement grâce à tout le travail acharné qu’ils ont eu ces derniers mois, comme vous le savez bien Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ont décidé de s’aventurer dans le monde de la téléphonie mobile, en plus de ce projet, ils ont également récemment lancé une ligne de vêtements en collaboration avec la société SHEIN.

L’activité sur leurs réseaux sociaux semble inépuisable, ils voient quotidiennement des histoires sur leur compte Instagram officiel où leurs abonnés ont fait des classifications qui leur ont permis non seulement de faire partie de leur téléphone mobile intitulé «Space mobile», mais aussi pour avoir la chance de gagner un voyage tous frais payés pour passer quelques jours avec eux.

Des millions de personnes acquièrent leurs produits et maintenant aussi leurs services, se connectant pour en apprendre un peu plus sur eux, via leurs réseaux sociaux et leurs contenus YouTube.

Kimberly loaiza Il est devenu une célébrité au Mexique et peut-être dans d’autres régions du monde, son objectif est probablement de conquérir les États-Unis, l’un des marchés les plus difficiles à exceller, même s’il se concentre pour le moment sur les projets que son pays d’origine a lancés au Mexique. Origine.

Une autre nouvelle que ses followers ont un peu plus fait connaître concerne l’album qu’ils ont évoqué à plusieurs reprises est prêt à être lancé, son single le plus récent était la chanson en anglais intitulée “Do it”, il faut préciser que Cette chanson n’était pas entièrement en anglais, il y a des parties également en espagnol puisque Kimberly Loaiza a admis qu’elle ne parlait pas parfaitement la langue, c’est peut-être pour cela qu’elle n’est pas encouragée à franchir le pas de la conquête des États-Unis.

La popularité de Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja est devenu un phénomène, mais c’est Kim Loaiza elle-même qui ouvre la voie en termes de popularité, même s’il faut noter que grâce à JD Pntoja c’est qu’elle s’est aventurée dans le monde des réseaux sociaux, YouTube et après avoir chanté.

Ensemble, ils forment un très beau couple qui, bien qu’ayant été critiqué à maintes reprises, leur amour a surmonté tous les obstacles et vos fans ont sûrement hâte de partager la nouvelle de la détermination à agrandir la famille, ces rumeurs ne laissent pas le couple en Paix car ils affirment qu’en raison des vêtements amples que porte Kimberly Loaiza, elle attend déjà son deuxième enfant.

Nous sommes sûrs que dès que vous décidez de partager ce type de nouvelles, si c’est vrai, cela redeviendra un phénomène.

