Kimberly Loaiza aurait-elle pu accoucher, preuve vidéo! | Instagram

Il y a quelques mois, la nouvelle a été confirmée que Kimberly loaiza Elle était enceinte, bien que des milliers de personnes l’avaient déjà remarqué. The Elder Cuteness ne l’a pas accepté si ce n’est jusqu’à récemment, aujourd’hui l’émotion est apparue car dans une vidéo, ils affirment qu’elle l’a déjà mise au monde bébé.

La jeune célébrité et star des réseaux sociaux a conquis tout le pays grâce à ses vidéos, chansons, collaborations et sa personnalité, bien sûr elle a été critiquée à certaines occasions, cependant elle a toujours l’amour de ses fans et seulement des points positifs qui entrent dans votre vie.

Rapidement, l’épouse de Juan de Dios Pantoja est devenue l’une des personnalités avec le plus grand nombre de followers sur ses réseaux sociaux, YouTube et même Tiktok, chacune des nouvelles qu’elle a partagées a toujours tendance à devenir une tendance.

Bien que le couple ait affirmé que Kim Loaiza était un certain nombre de mois Enceinte, il est possible qu’ils aient un peu déformé les informations à leur convenance, de sorte que les internautes et peut-être certains médias ont fait leurs propres calculs sur la naissance de l’enfant.

Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja avec des experts dans la dissimulation des nouvelles et leur partage au bon moment, cela vaut pour leur réconciliation en 2020, lancement de chansons, collaborations et autres, tous deux parviennent toujours à surprendre les Linduras et les Pantojitas.

Le 11 janvier, une vidéo a été partagée sur la chaîne JaviHoyos, intitulée: Kimberly, avez-vous confirmé? qui a accouché avec cette vidéo, où elle partage quelques histoires partagées par Juan de Dios Pantoja, nous vous montrerons tout de suite.

Dans la vidéo, vous pouvez voir clairement Kimberly loaiza Allongée sur le lit avec Kima à côté d’elle jouant avec une petite balle, quelque chose d’intéressant est qu’en fait son ventre semble moins volumineux, c’est pourquoi la surprise du youtubeur.

Dans une autre scène, Kimberly Loaiza apparaît debout, la même chose se passe: son ventre semble moins bombé que lorsqu’elle a partagé ses dernières vidéos sur Tiktok.

Eh bien, puisque je cache 7 mois de grossesse pour des raisons évidentes comme ne pas cacher l’accouchement, elle le fait pour elle afin qu’ils ne critiquent pas autant son bébé qu’elle “, ont-ils écrit.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Il y a une autre vidéo où la galerie Juan de Dios apparaît censément où vous pouvez voir deux photos d’un bébé, les images sont floues, donc si vous pouvez identifier qu’il ne s’agit pas d’un nouveau-né, c’est peut-être l’un de ses neveux .

Certains internautes ont immédiatement écrit dans la zone de commentaires que le bébé naîtrait en février, comme l’a confirmé le couple, mais il est possible que Kimberly loaiza je l’ai déjà eu, dans le cas où les dates sont tôt, ne pensez-vous pas, si c’est le cas, leurs fans seront ravis de rencontrer le nouveau membre de la famille Pantoja Loaiza dont ils n’ont pas partagé le nom jusqu’à présent, ils pourraient le révéler quand le présenter dûment dans l’une de leurs vidéos ou photographies sur les réseaux sociaux.

Il faut se rappeler que cette grossesse l’a cachée pour certaines raisons que ses adeptes ont plus tard comprises, même si c’était quelque chose pratiquement immédiatement, l’interprète de “Ne soyez pas jaloux” a dit que cette seconde elle l’appréciait beaucoup, ceci parce qu’elle n’avait pas reçu de critiques ou de mauvais commentaires de la part les ennemis.

Laissez Kimberly tranquille à propos de sa grossesse, arrêtez de bavarder sur ce qui ne l’est pas. Elle va avoir l’occasion de nous dire qu’elle est redevenue mère », a écrit un internaute.

Lisez aussi: Maquillez-vous comme Kimberly Loaiza comme dans “Éteignez la lumière”