“Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie”, voilà comment Kimberly loaiza a commencé sa publication sur Instagram dans laquelle il a décrit une grande partie de l’amour et de l’admiration qu’il ressent pour son partenaire Juan de Dios Pantoja, à qui il a dédié l’un des messages les plus tendres et adorables qu’il ait publiés tout au long de ces années dans Instagram.

Ils sont ensemble depuis huit ans, lorsque Kimberly Loaiza, interprète de “Bye bye” avec Juan de Dios Pantoja, l’a rencontré alors qu’il n’avait que 17 ans, quelque chose de vraiment émouvant.

Au fil des années, Juan de Dios Pantoja Il partage des vidéos et se lance dans de nouvelles applications qui, selon la technologie, apparaissent au fil des mois, le jeune youtubeur, homme d’affaires et chanteur fête ses 25 ans ce 16 novembre.

C’est grâce à ses vidéos que nous avons commencé à en connaître un peu plus sur sa personnalité, qui peu à peu conquit ses followers, qui sont avec lui depuis des années et continueront sûrement à en faire beaucoup plus, son soutien a été assez encourageant. pour JD Pantoja.

Malgré le soutien de sa famille, de sa femme et d’avoir Kima son premier-né comme l’une de ses plus grandes motivations aujourd’hui, ses adeptes ont été ses adeptes à qui il doit pratiquement toute sa renommée, sans eux on ne le connaîtrait pas. comme aujourd’hui l’un des représentants les plus importants et influents de tout le Mexique à côté de Kimberly loaiza.

25 ans mon amour Je t’ai rencontré quand j’étais un garçon de 17 ans, passionné par tout ce qu’il faisait, travailleur, farceur, drôle, aimant et toujours à la recherche de me faire rire », a déclaré Kimberly Loaiza.

Il y avait six photographies que Kim Loaiza a décidé de partager, elles apparaissent ensemble alors qu’elles étaient encore adolescentes, peut-être qu’elles sont l’une des images les plus tendres que nous verrons sur leur compte Instagram officiel.

La dernière photo était l’une des plus actuelles qui ait été prise, elles apparaissent le jour de son mariage à côté de Kima, qui à plusieurs reprises a volé un appareil photo, on pourrait même dire qu’à certaines occasions elle est encore plus connue et célèbre qu’elle parents, bien que peu impliqués dans les réseaux sociaux, avec ses apparitions dans des vidéos et des photos de ses parents suffisent à être extrêmement bien connus.

Je t’aime de mon âme, merci de m’apprendre tant de choses, de m’avoir donné tant d’expériences, pendant tant d’années, de m’apprendre ce qu’est le véritable amour, de m’avoir donné une belle fille, ensemble nous avons traversé beaucoup de choses, nous avons fait beaucoup de méfaits haha ​​juste toi et Je sais à quel point nous nous sommes amusés ensemble, j’espère que cette année sera l’une des meilleures de votre vie et que Dieu nous conduit toujours sur le même chemin. JPTLV TE AMOOOO @juandediospantoja », a conclu Kimberly.

Comme tout couple, Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja ont traversé des étapes un peu compliquées, c’est normal dans tout mariage ou toute cour, mais comme ce sont deux personnalités publiques importantes, leurs problèmes deviennent un peu plus publics et même «scandaleux» du fait qu’ils sont deux grandes célébrités.

Malgré leurs complications, ils ont réussi à avancer ensemble et à poursuivre leur carrière fructueuse, en plus de démarrer plusieurs entreprises, les transformant en deux grands entrepreneurs.

Sans aucun doute l’un des couples qui en dépit d’être plus controversé est l’un des plus enviés et en même temps aimé par leurs fans, nous espérons que Juan de Dios a un excellent anniversaire et ils partageront un peu avec nous leur fête.

