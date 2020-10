Kimberly Loaiza change de look, elle le fait avec ses amis! | Instagram

Célébrité d’Internet Kimberly loaiza Il a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, où sûrement plus d’un de ses followers ont été surpris car il a à nouveau changé de look mais ce n’est pas tout mais ses amis ont également été impliqués dans cette surprise.

Kimberly Loaiza avait déjà remporté un défi dans l’une des vidéos de son amie la Super Trout, le défi était que s’ils atteignaient un certain objectif de likes sur Twitter, tous ses amis deviendraient ses esclaves, et celui qui le gagnait était la mère de la adorable Kima Sofía, mais The Bigger Cute a décidé de se refaire une beauté avec elle.

Ça fait quelques jours Kimberly loaiza Il a partagé ses histoires Instagram faisant partie du nouveau look qui était déjà en cours de réalisation, ses followers étaient sûrement ravis de voir le clip vidéo de quelques secondes, la vidéo officielle a été partagée le 12 octobre, elle compte déjà plus de 5 millions de vues.

Le titre de la vidéo de la chanteuse et de YouTuber était “Mes amis peignent leurs cheveux de la même couleur que moi, Kimberly Loaiza”, il y a aussi eu plusieurs réactions dans les commentaires, il y a ceux qui répètent qu’elle est extrêmement belle et qu’ils l’adorent, d’autres internautes leur donnent des idées pour se peindre les cheveux.

Cette vidéo est devenue le numéro trois des tendances YouTube, ce qui n’est pas surprenant pour Kimberly loaiza parce que chacune des vidéos devient virale presque immédiatement.

Pendant que l’équipe de production de Kimberly Loaiza préparait ses amis au changement de Look, Juan de Dios Pantoja prenait soin de sa belle fille Kima, la montrant comme chaque opportunité que vous avez et la faisant sourire.

Peu à peu ses amis voyaient son look changer (ils se peignaient les cheveux) une fois que le travail de la styliste Kimberly Loaiza commençait à présenter chacune des personnes impliquées et qu’elle lui montrait son changement jusqu’au bout.

Décidant à nouveau d’utiliser une teinte plus claire de ses cheveux naturels, elle a mis des extensions et a utilisé une couleur semblable au caramel qui se lit vraiment et qui a l’air plutôt bien.

Il y a quelques mois nous l’avons vue dans son ensemble blonde, quand ils étaient à Paris pour le défilé SHEIN auquel elle était invitée, apparemment lors de ce voyage Kima n’avait que 4 mois, vous vous souvenez sûrement de cette couleur de cheveux, les pointes étaient blondes et une partie de sa racine la gardait noire.

Ely Blancarte et Katya Vlogs ont un peu changé le ton de leurs cheveux et les deux avaient l’air plutôt bien au changement ainsi qu’aux garçons.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Juan de Dios Pantoja comme Kimberly loaiza a une relation assez étroite avec ses amis et ils ont même fait des blagues sur ledit changement de regard, déclarant qu’ils n’étaient pas obligés et qu’ils l’avaient fait avec plaisir, se référant aux commentaires de certains haters qui affirmaient que chacune des blagues et Les défis que l’équipe de Jukilop a faits étaient quelque chose d’orchestré et manipulé par Juan de Dios Pantoja.

Quelque chose qui a fait beaucoup de grâce tout au long de la vidéo était la jalousie de Kima qui criait et faisait des crises de colère à chacun des amis de Juan de Dios Pantoja quand ils voulaient le serrer dans ses bras ou le toucher, elle a immédiatement enlevé ses mains ou a refusé un peu.

Même Kima a fini avec ses cheveux peints selon Juan de Dios Pantoja ici, ils lui ont mis une perruque rouge que Kimberly portait dans l’une de ses dernières vidéos, la petite fille était vraiment mignonne et est une mini diva et célébrité tout comme ses parents.

Lisez aussi: Ils affirment que Yuya est enceinte de son petit ami Siddhartha