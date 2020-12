Kimberly Loaiza en tête du tableau de popularité de YouTube | Instagram

L’influenceuse et youtubeuse Kimberly Loaiza célèbre après que son travail ait été reconnu sur la plateforme de Youtube où il mène la liste des vidéos les plus populaires au Mexique, a été récemment révélé.

De la même manière, on savait que, parmi d’autres contenus, se démarquent également Franco Escamilla et le croisement du Golden Scorpion et Danna Paola.

La reine des réseaux sociaux, Kimberly loaiza a partagé une vidéo de la première fête d’anniversaire de Kima, même qui a ajouté plusieurs reproductions et l’a mis en tête de liste.

La vie de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja a été transformée en accueillant leur premier-né, Kima, alors qu’ils apprenaient tous deux à partager leur temps entre leur carrière et le temps qu’ils consacraient à leur petite fille, à qui ils ont décidé de donner la priorité totale.

C’était l’un des moments si importants pour ses parents et pour la petite fille que l’artiste de 22 ans s’est inspirée de la réalisation d’une vidéo émouvante, qui est devenue l’une des plus regardées en 2020, selon ce que a rapporté la plate-forme.

D’autres postes ont été occupés par la Grande Finale de la Free Fire League Clausura 2020, qui s’est classée quatrième dans les tendances et a été suivie par la reprise de Vadhir et Aitana Derbez chantant la chanson “ Dance Monkey ”.

Dans la catégorie des vidéoclips, c’est l’artiste reggaeton J Balvin, la chanson “Agua” qui a été couronnée comme l’un des favoris, qui fait partie du film “Sponge on the Run”.

La deuxième place a été occupée par Bad Bunny avec la vidéo ‘Yo Perreo Sola “et c’est” Hawaii “de Maluma qui le suit à la troisième place, encore une fois la quatrième a été occupée par le Portoricain Benito Ocasio (Bad Bunny) avec le thème “Safaera” et en cinquième année “Favorite” de Camilo l’a emmené.

La meilleure année pour “l’équipe Jukilop”

Bien que cette année 2020 chaotique ait été dévastatrice, même pour l’industrie du divertissement, le couple le plus populaire sur les réseaux sociaux Kimberly et Juan de Dios Pantoja est l’une des meilleures de leur carrière, ils ont même réussi à retirer le trône d’autres youtubeurs importants tels que Luisito. communique qui ils ont envoyé au deuxième Vloggers les plus regardés au Mexique. Viennent ensuite The Donato à la troisième place et Mikecrack à la cinquième.

En revanche, le couple de l’équipe favorite des réseaux, a encore beaucoup à partager avec ses followers, notamment après avoir annoncé la nouvelle de l’attente de leur deuxième bébé, ce que les parents de Kima ont eux-mêmes confirmés en réitérant qu’ils étaient dans leur septième mois de grossesse.

Cependant, jusqu’à présent, ses fidèles adeptes attendent de savoir s’ils seront les parents d’un garçon ou d’une fille, ils espèrent donc que très bientôt ils seront encouragés à le confirmer dans leurs prochaines publications.

C’est le “Biggest Cuteness” qui a donné le scoop sur cette nouvelle dont il y avait déjà quelques soupçons possibles, qui étaient appuyés par les prédictions du célèbre astrologue Mhoni Seer qui aurait prévenu il y a quelques mois de cette nouvelle arrivée.

Cuties je dois vous avouer quelque chose, j’ai une petite surprise pour vous … oui je suis enceinte, c’est ainsi que la vidéo a commencé avec laquelle la youtubeuse a avoué sa deuxième grossesse.

De la même manière, elle a révélé les raisons pour lesquelles elle partage la nouvelle de sa grossesse alors qu’elle est déjà à un stade avancé.