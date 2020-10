Kimberly Loaiza et compagnie se déguisent en Los Locos Adams! | Instagram

La nouvelle vidéo que Kimberly Loaiza a publiée sur sa chaîne YouTube a impressionné ses fans car en compagnie de l’ancienne équipe de Jukilop, ils ont décidé de faire une séance photo intéressante, mais ce n’était pas n’importe qui, ils ont décidé de le faire en imitant les personnages de le célèbre film “Los Locos Adams”.

Dans quelques jours, nous fêterons Halloween, un nom plus identifié en Amérique latine bien qu’il soit plus connu sous le nom de Halloween Partout dans le monde, il est habituel que les célébrités partagent les costumes de leurs personnages préférés pendant ces jours, c’est quelque chose de vraiment amusant de pouvoir devenir un personnage de la télévision, de la musique et même des dessins animés en une seule journée.

Dans la photo qu’il partagera sûrement dans quelques jours La plus grande gentillesse Il y a Juan de Dios Pantoja, le super Trout, les blogs de Katia et même l’adorable fille Kima Sofía des youtubeurs, elle était également déguisée en l’un des personnages les plus importants.

Avant de se maquiller Kimberly loaiza Il a partagé comment il a préparé sa peau pour ce type de séance photo, car beaucoup de maquillage y est utilisé, ceci dans le but de donner des conseils à ses fans lors du maquillage et de montrer son propre processus de préparation.

Il a intitulé la vidéo comme “Costume de famille” parce qu’il considère ses amis comme sa propre famille, elle a déjà environ un demi-million de vues et il y a seulement quelques heures, il l’a publiée sur sa chaîne, comme il a déjà environ 31 mille commentaires.

Quelle belle famille je vous aime tous, Juan et qui d’autre est le plus beau », ont-ils écrit dans les commentaires.

La vidéo ne dure que 20 minutes et 30 secondes, même si elle était plutôt courte, c’était extrêmement divertissant, nous avons réussi à voir une partie du processus de maquillage et de préparation des amis de Juan de Dios Pantoja et Kimberly loaiza.

Cependant, celle qui a le plus surpris avec son changement était sa belle fille Kima, qu’ils ont déguisée et qualifiée de personnage de Merlina, tout au long de la vidéo, elle a causé un peu de grâce parce qu’elle était un peu sérieuse, cela s’est produit parce qu’elle ne savait pas. les gens autour d’elle et la maison dans laquelle ils se trouvaient lui étaient également étranges, donc du début à la fin de l’enregistrement, elle était extrêmement sérieuse, pour cette raison tout le monde affirmait qu ‘”elle était entrée dans le rôle”.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Sûrement les photographies quand elles seront publiées dans quelques jours seront impressionnantes, bien qu’elles n’aient donné qu’un petit aperçu du résultat, ce sera pour leurs fans quelque chose d’extrêmement charmant.

Le film Crazy Adams est devenu une icône de la culture pop, bien que plusieurs films, séries et dessins animés basés sur les personnages aient été publiés, il y en a un qui est peut-être le plus caractéristique de toutes les versions ou qui est au moins de celui qui me rappelle le plus est le film de l’année 1993 sorti le 19 novembre.

Ce n’est pas la première fois que des célébrités s’habillent avec les personnages de cette famille, vous vous souviendrez sûrement de Sophie Turner et Joe Jonas qui se sont récemment déguisés en protagonistes du film.

Les personnages principaux de l’histoire sont:

Homer Morticia Merlina Pericles Oncle Lucas Largo le majordome Grandma Oncle Thing

La popularité de Kimberly loaiza a énormément grandi grâce à ses vidéos et au contenu qu’il partage sur ses réseaux sociaux, a récemment lancé en collaboration avec la société SHEIN une nouvelle ligne de vêtements, qui compte une centaine de vêtements dans des styles différents allant du décontracté, sportif et élégant.

À ce stade, en tant que femme d’affaires, youtubeuse, chanteuse et mannequin, Kimberly Loaiza est devenue l’une des plus grandes célébrités et des plus grands influenceurs de tout le Mexique.

Lire aussi: Sont-ils en couple? Lizbeth Rodríguez et Celia Lora disent qu’il y a eu un baiser