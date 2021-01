Kimberly Loaiza et JD Pantoja fêtent leur anniversaire! | Instagram

Le mariage de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja célèbre son anniversaire Ce 13 janvier, leurs fans ont fait la fête avec eux en les félicitant sur les réseaux sociaux.

Célébrant huit ans d’être ensemble en tant que couple, l’équipe de Jukilop a réussi ce que font très peu de couples, pour rester unis malgré les difficultés qui leur ont été présentées.

L’attente de savoir comment elles le célèbrent est désespérée car jusqu’à présent aucune des deux célébrités n’a partagé d’informations à ce sujet, elles le feront sûrement jusqu’à tard dans la nuit ou peut-être très tôt demain car elles partagent généralement des nouvelles de ce type d’ampleur. .

Il y a quelques théories sur ce qu’ils pourraient faire, il y a ceux qui affirment qu’au moment où le couple se marie à l’église, cependant ces rumeurs pourraient être écartées immédiatement parce qu’eux-mêmes lors de leur mariage civil ont mentionné qu’ils voulaient se marier pour l’église, mais ils le feraient une fois que la pandémie serait un peu plus sous contrôle afin qu’ils puissent célébrer avec leur famille, leurs amis et peut-être certains de leurs fans.

Une autre possibilité qui existe est que Kimberly loaiza donne naissance à son deuxième enfant ce même 13 janvier, ce serait quelque chose de plus romantique, malgré le fait que l’on dit que le bébé naîtrait en février, il y a une probabilité que les deux aient traité d’autres informations pour leurs fans et avec cela leur donner une surprise encore plus grande.

Dans le cas où le bébé des youtubers serait né ce jour-là, ce serait pour beaucoup quelque chose de plus romantique, il faut se rappeler que Juan de Dios Pantoja Il a demandé à Kimberly Loaiza d’être sa petite amie et plus tard sa femme précisément un 13 janvier, il est donc certain que cette journée se termine comme l’une des plus surprenantes pour le couple, tout pourrait coïncider avec la grossesse et son anniversaire, y avez-vous déjà pensé?

Pour le moment, ce ne sont que des spéculations non seulement de ses abonnés, mais aussi de certains médias enthousiasmés par les nouvelles qui, nous en sommes sûrs, seront les plus excitantes.

Petits amis / mariés, avec une fille et une de plus en route Félicitations 8 ans pleins d’amour et de bonheur @Juandedios_P @KimberlyLoaiza_ “a écrit @Jukilopsweetyss

Le couple a traversé une pandémie avec des nuances différentes, bien qu’en 2020, ils aient traversé beaucoup de choses négatives, ils l’ont immédiatement transformée en choses positives, comme ils essaient toujours de le faire, en plus de partager de bonnes nouvelles et des réalisations ensemble. comme la grande équipe, ils sont comme individuellement, en particulier Kim Loaiza.

Félicitations, mes enfants, je vous aime trop, vous méritez ce qu’il y a de mieux au monde. DESTINY FOREVER UNIS EUX … Cet amour se renforce … La plus belle histoire JUKILOP @kimberlyloaiza @Juandedios_P … JPTLV .. Joyeux anniversaire # 8. Allons-y pour plus de cœurs », a écrit @FerkaPantoja.

Sans aucun doute, ses admirateurs en l’occurrence Linduritas et Pantojitas sont les plus excités pour leur anniversaire, dès qu’ils partageront un détail de leur célébration, ils feront immédiatement cette publication tendance comme ils l’ont fait à plusieurs reprises.

En un peu plus de quatre ans, les deux ont réalisé ce que les autres n’ont pas pu faire depuis bien plus longtemps, c’est quelque chose à admirer bien sûr que comme toute autre célébrité Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja étaient constitués de plusieurs haineux, la vérité est que rien ne les empêche de travailler ensemble ou en équipe, ils sont un excellent exemple à suivre malgré les problèmes qu’ils ont eu dans le passé.

