Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja dorment dans un cimetière!

La vidéo la plus récente sur la chaîne de Kimberly Loaiza qu’elle a partagée pour ses abonnés s’intitule “24 heures dans un cimetière”, elle et Juan de Dios Pantoja à côté de leurs amis, ils ont vécu une expérience unique.

Tout au long de leur carrière de youtubers à la fois Kimberly loaiza comme Juan de Dios Pantoja, ils ont été quelque peu imprudents par rapport au contenu qu’ils partagent sur leurs chaînes respectives.

L’ingéniosité du couple de youtubers, hommes d’affaires et chanteurs, se reflète en permanence dans chacun des projets qu’ils lancent, que ce soit une vidéo, une chanson officielle ou encore leurs photographies.

La vidéo que vous avez partagée Kim Loaiza leur chaîne se compose de deux parties, la première a été mise en ligne le 14 novembre, il n’y a toujours pas de date pour la deuxième partie, mais sans aucun doute il sera extrêmement intéressant de voir ce que la nuit apporte.

Si vous n’avez pas vu la vidéo tout de suite nous vous la montrerons, c’est vraiment divertissant même si certains diront que c’est un peu lent, d’autant plus que l’arrivée de l’équipe et son installation est montrée, ils ont décidé de prendre une tente qui à son tour avait 3 “chambres” à l’intérieur, chacun en partageait un avec un autre partenaire.

La vidéo a duré environ 30 minutes, ils ont donc choisi de la diviser en deux parties en raison de la longueur, il est probable que leurs fans attendent déjà avec impatience la deuxième partie.

Peut-être que dans la deuxième partie partagée, celui qui a joué dans la vidéo pendant plusieurs scènes réapparaît, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un chat, que nous voyions tellement dans une grande partie du clip vidéo que les personnes impliquées avaient assez peur, se demandant ce que c’était ferait là ou que serait-ce.

Les chats sont des guides spirituels, je prenais soin d’eux », a écrit un internaute.

Immédiatement, la vidéo a commencé à recevoir une réponse de ses fans, elle a déjà plus de quatre millions de vues, en un seul jour après son lancement.

Personne sérieusement personne Kim disant d’abord moi et ensuite mes enfants quels enfants n’en ont qu’un », un commentaire qui a le plus retenu l’attention des internatuas.

Dans une partie de la vidéo Juan de Dios Pantoja ont mentionné qu’ils ressentaient un grand respect pour être dans un endroit comme celui-ci, qui est peut-être pour beaucoup sacré parce que leurs proches sont là, avant que JD Pantoja ait également mentionné que c’était quelque chose de naturel, que si effectivement ils perdaient la vie ou qu’un être cher avant est quelque chose d’extrêmement triste.

C’est alors que le commentaire que Kimberly Loaiza a fait dans la vidéo est ce qui a attiré l’attention des internautes qui leur ont immédiatement fait savoir dans les commentaires de la vidéo: “Dieu veut que je me prenne avant mes enfants” juste à 13h50, bien qu’il y ait deux points importants à discuter.

Le premier est que Kimberly et Juan de Dios ont partagé avec leurs fans à plusieurs reprises qu’ils aimeraient avoir plus d’enfants en plus de leur premier-né Kima Sofía, il est donc certain que dans le futur ils le feront.

Le deuxième point est qu’au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup de spéculations selon lesquelles l’interprète de “Tu m’as perdu” attend déjà son deuxième enfant, alors le commentaire qu’elle a fait faisait référence au fait qu’elle compte déjà cette prétendue grossesse comme un autre enfant. bien qu’il ne soit pas encore né.

Il y a eu plusieurs occasions où elle est apparue avec des vêtements assez amples, ce qui a soulevé davantage de soupçons concernant une grossesse, bien que ni elle ni Juan de Dios n’en aient parlé.

