Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja lancent «Mobile Space» | Instagram

Le couple formé par Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Récemment, ils ont partagé une nouvelle qui a sûrement choqué leurs fans, à savoir que le couple a décidé de se lancer dans la téléphonie mobile maintenant qu’ils ont lancé “Mobile Space”.

C’est à travers une vidéo qu’ils ont partagée sur le compte sur la chaîne officielle de Kimberly loaiza où en 30 minutes ils ont décrit de grands détails, leur enthousiasme pour ce nouveau projet, quelques détails de leur nouvelle entreprise en collaboration avec une entreprise dûment préparée.

La vidéo est devenue numéro 31 des tendances YouTube, a été vue près de 3 millions de fois et a été publiée le 6 novembre sous le titre “Nous avons un téléphone mobile Kimberly Loaiza”.

Je sais qu’au début il est toujours difficile de faire confiance à quelque chose de nouveau mais pour le créer on ne va pas vous décevoir », a assuré le plus âgé Cuteness.

Il convient de préciser qui, apparemment, la personne qui est officiellement en charge du projet, est précisément Kimberly loaiza Eh bien, Juan de Dios Pantoja a commenté son mari et le père de sa fille Kima, qu’ils avaient fait des recherches et que l’interprète de “Ne soyez pas jaloux” était la première femme à avoir un téléphone portable dans le monde.

Bien sûr, le projet appartient aux deux, mais c’est Kimberly Loaiza qui mène le relais dans Space Móvil pour ce qu’elle a mentionné Juan de Dios Pantoja.

Le couple a précisé qu’ils étaient conscients que ce nouveau projet apporterait plusieurs critiques, de la part de personnes qui les critiquent constamment et font des commentaires terribles sur tout projet sur lequel ils ont travaillé, mais ils sont sûrs qu’avec le soutien de leurs followers Comme toujours, Space mobile deviendra certainement un succès.

Nous vous demandons de nous soutenir car nous sommes de jeunes entrepreneurs, nous essayons de laisser une marque sur le monde entier, nous montrons aux autres jeunes qu’il n’y a pas de limite et qu’il n’y a pas de barrières qui peuvent arrêter un vrai rêve », a déclaré Juan de Dios Pantoja.

Dans le cadre de la gratitude que Juan de Dios Pantoja ressent pour le soutien que ses fans lui ont apporté à maintes reprises, il a pris la décision de tirer au sort un pendentif en or avec des diamants qui pour lui a une signification très particulière, cela sera fait pour les premières personnes. qu’ils acquièrent la carte SIM de Space Móvil et passent à leur téléphonie.

Dans ce nouveau projet, il se compose de trois plans différents que nous vous expliquerons immédiatement.

1

Planifiez pour vous

Ce plan est le moins cher qu’ils gèrent, il coûte 149 pesos par mois.

En achetant ce plan, vous avez droit à 5 Go pour surfer sur Internet et vous pouvez également partager votre Internet, en plus de 2 Go pour les réseaux sociaux.

1500 minutes pour parler à vos contacts et aussi mille SMS plus connus sous le nom de SMS.

2

Plan famille

Le deuxième plan s’appelle “plan familial”, la chose intéressante à propos de la deuxième option qu’ils vous présentent est la capacité dont il dispose et le coût n’est pas très élevé, on parle de 299 pesos mexicains.

Dans ce plan, vous aurez accès à 20 Go pour les réseaux sociaux, afin que vous puissiez naviguer et également partager, dans le cas où vous manquez de ce montant, ils vous donneront également 20 Go de vitesse réduite afin que vous puissiez toujours être connecté.

Il comprend également 1500 minutes pour parler avec vos contacts et aussi un millier de SMS.

3

Plan diamant

Le deuxième plan s’appelle «plan familial», la chose intéressante à propos de la deuxième option qu’ils vous présentent est la capacité dont il dispose et le coût n’est pas très élevé, on parle de 499 pesos mexicains.

Dans ce plan, vous aurez accès à 50 Go afin que vous puissiez naviguer, partager et pour les réseaux sociaux, dans le cas où vous manqueriez de ce montant, ils vous donneront également 50 Go de vitesse réduite afin que vous puissiez toujours être connecté.

Le nom de ce plan est diamant, ce n’est pas pour rien qu’ils ont décidé d’utiliser ce nom car il vous donne 10 000 minutes pour passer des appels et aussi 5 000 SMS.