La femme d’affaires et youtuber Kimberly loaiza a partagé sa plus grande joie sur ses stories Instagram pour le fait que sa collection en collaboration avec SHEIN Il a été très bien accepté par ses consommateurs et aussi ses mignonnes qui l’ont tagué dans leurs histoires en même temps.

Cette collaboration était déjà planifiée depuis longtemps, mais c’est récemment que Kimberly Loaiza, la jeune chanteuse, a partagé la nouvelle, ce qui a fasciné ses fans car cette société gère généralement de haute qualité dans ses vêtements et se caractérise également pour gérer des prix bon marché.

Ce qui motive également ses adeptes à le faire, c’est qu’en achetant ses vêtements, ils pourraient avoir l’occasion de la rencontrer en personne.

Kimberly loaiza a conçu une méthode pour que ses fans acquièrent des produits de ces vêtements et en même temps, ils peuvent participer à un tirage au sort qui aura lieu dans quelques mois dans lequel si vous êtes le gagnant, vous pouvez voyager avec tous les frais payés pour vivre avec elle et elle famille.

L’interprète de “Me Perdiste” Kimberly Loaiza est toujours à la recherche d’un moyen de remercier ses followers, car grâce à eux elle est au top et fait partie des célébrités les plus importantes des réseaux sociaux, YouTube et maintenant aussi dans TIC Tac.

Récemment, il a également partagé une sorte de publicité pour promouvoir une partie de sa collection, les vêtements que vous pouvez trouver sont une centaine de styles différents: élégants, décontractés, sportifs et festifs, une grande variété, style et goûts pour tout le monde.

Il a récemment voyagé avec Juan de Dios Pantoja et sa fille Kima à Barranquilla, en Colombie, ils ont probablement décidé de visiter le pays parce qu’ils prévoient de sortir plus de chansons ou peut-être qu’il est possible qu’ils veuillent simplement se détendre un peu et profiter du temps pendant les vacances bien méritées après tant de travail et en attente qu’ils ont eu.

Il y a quelques années, l’entreprise SHEIN a lancé ces ventes sur Internet et à ce jour elle est devenue l’une des plus grandes entreprises, grâce à sa popularité à bas prix, notamment pour la qualité de ses produits, c’est aussi la première fois qu’elle collabore avec une personnalité des médias sociaux comme Kimberly Loaiza.

C’est pourquoi l’épouse de Juan de Dios Pantoja est fière de ce grand succès qu’elle a eu en plus du fait qu’elle aime la connexion qu’elle a lancée et le fait que ses Linduras puissent en avoir une part.

En plus d’être une célébrité, une femme d’affaires et une star de la musique, Kim est aussi une bonne femme au foyer et est une belle mère, bien que parfois Kimberly loaiza Elle a partagé qu’elle ne fait pas toutes les activités à la maison comme elle le devrait et qu’elle ne va presque jamais à la cuisine, malgré cela, elle passe beaucoup de temps avec son mari et sa fille.

Certaines spéculations indiquent que la maire de La lindura et JD Pantoja ont décidé d’agrandir la famille et que la youtubeuse attend son deuxième enfant.

Des potins ont émergé de certains de ses internautes parce qu’il portait des vêtements très amples ces derniers temps et il y en a d’autres qui disent que dans certaines images, Kim Loaiza a été vue avec son ventre un peu bombé.

Juanito et Kim Loaiza gardent généralement certaines nouvelles anonymes en ce qui concerne leur carrière et leur vie personnelle, ils décident quand partager ces nouvelles avec leurs fans, même si parfois elles sont plus qu’évidentes, comme dans le cas où ils se sont remis ensemble. en couple.

Pratiquement toute nouveauté révélée à la fois par la mignonne plus âgée et son mari devient une tendance à une vitesse énorme, sans aucun doute le couple à succès attend un peu avant de donner la nouvelle de leur grossesse, si c’est vrai.

