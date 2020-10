Kimberly Loaiza lance sa nouvelle ligne de vêtements avec la marque SHEIN | Instagram

Une nouvelle qui ravira à coup sûr les fans de la chanteuse et youtubeuse et aussi de la femme d’affaires Kimberly Loaiza, c’est qu’elle a lancé sa nouvelle ligne de vêtements en collaboration avec la célèbre marque SHEIN.

Pour un certain temps Kimberly loaiza planifiait cette collaboration en collaboration avec la marque SHEIN, La Lindura Mayor est extrêmement heureuse car elle travaillait déjà depuis longtemps sur cette collection.

C’est à travers une vidéo que la jeune célébrité des réseaux sociaux a partagée sur sa chaîne YouTube officielle, où en seulement 10 minutes elle a partagé plusieurs tenues de sa nouvelle collection, a donné de bonnes nouvelles et des surprises à son fandom.

Kimberly loaiza Il mentionne qu’il y a environ 100 pièces de vêtements qui ont été lancées dans sa collection et qu’il s’agira également d’une édition limitée, il a également déclaré que les vêtements qu’il a lancés sont basés sur différents styles: décontracté, sportif, glamour, élégant et pour les fêtes avec des touches de glamour .

Au début de la vidéo, vous pouvez voir une partie de la séance photo qu’ils ont prise pour réaliser le catalogue de leurs vêtements.

Nous avons trouvé une grande variété de tenues, pantalons, jupes, qu’elle n’a apparemment pas lancées étaient des robes, elle a également serré des hamarras et des vestes, bien sûr, elle a aimé tous les modèles, mais il y aura toujours des vêtements préférés qu’elle aimait le plus.

C’est très spécial pour moi car c’est pour toutes mes mignonnes, c’est pour vous! cette collection a trop de variété que j’aimais tout le monde », a déclaré Kim.

Une autre surprise qu’elle a partagée avec ses followers est que Kimberly Loaiza donnera à son Fandom l’opportunité de participer à une dynamique, dans laquelle le gagnant (en fait il y aura cinq gagnants) aura la possibilité de voyager avec tous les frais payés à un week-end à passer avec elle et sa famille.

Le voyage comprendra le voyage en avion, l’hébergement et la nourriture, ainsi que le temps passé avec l’interprète de “Tu m’as perdu” et sa famille.

La dynamique est assez simple, il vous faudra évidemment: Acquérir quelques pièces de sa collection Assembler trois tenues différentes Prendre trois photos et Dans votre compte Instagram publier dans un seul catalogue pour ainsi dire les trois images taguent Kimberly et mettre le #SHEINKL

Vous pouvez participer plus d’une fois tant que les tenues sont différentes, vous ne devriez pas le répéter, Kimberly a précisé que vous avez trois mois pour faire votre publication, donc sûrement ses fans commenceront à acheter leurs vêtements immédiatement.

Un autre détail qui surprendra sûrement ses fans est que les personnes qui l’accompagnent lors du voyage auront également l’opportunité de faire partie d’une “surprise secrète” qui les fascinera sûrement, sachant que Kimberly sera quelque chose de fabuleux.

En plus de devenir créancier des vêtements de Kimberly loaizaVous serez surpris de savoir que si vous utilisez leur code de réduction, vous paierez 15% de moins que votre achat et dans le cas où vous achetez un achat de plus de 50 dollars, votre réduction sera de 20%.

Ce qui a également excité Kimberly Loaiza, c’est le fait que la société SHEINC’est la première fois qu’elle en fait une en collaboration avec une autre personne, c’est donc un honneur pour elle de faire partie de l’histoire de SHEIN.

Nul doute que Kimberly Loaiza a peu à peu conquis le marché non seulement au Mexique mais aussi aux États-Unis, puisqu’elle a recommandé à ses followers de suivre un compte SHEIN non seulement au Mexique mais aussi dans le pays voisin, sûrement sous peu. On la verra faire des collaborations avec d’autres entreprises ou célébrités Félicitations Kimberly Loaiza!

