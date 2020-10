Kimberly Loaiza lance son code pour se maquiller | Instagram

La chanteuse, youtuberPersonnalité Internet et bientôt femme d’affaires Kimberly Loaiza a partagé une vidéo où elle recrée un maquillage impressionnant, ses millions de followers vont sûrement essayer de se reproduire et ils pourront également acquérir un code de réduction.

Elle surprend constamment ses abonnés grâce à ses vidéos divertissantes, mais cette fois, en plus de ne pas seulement divertir, elle a partagé un tutoriel pour lui ressembler.

C’était du vin dû à une collaboration avec une ligne de maquillage, si vous voulez les acheter vous pouvez avoir une réduction grâce au code de Kimberly Loaiza, le beau couple du youtubeur aussi Juan de Dios Pantoja et maman de Kima.

La publication a été faite il y a quelques heures, elle se compose d’une photo et d’une vidéo, dans la première photo on apprécie Kimberly avec son maquillage prêt, c’est une photo assez sobre, cependant, ses yeux attirent l’attention des tons de maquillage qu’elle a utilisé pour les sublimer.

Suivi de l’instantané, vous pouvez voir la vidéo avec le micro tutoriel qu’il a partagé, sûrement ceux qui achètent les produits de la société pourront reproduire avec précision le maquillage de la belle célébrité Internet car il l’explique assez clairement malgré sa très courte durée. .

La publication a atteint 1 million 300000 coeurs rouges et plus de 7000 commentaires, parmi lesquels:

Je t’aime trop, sérieusement, dans quelques jours je tournerai 4 ans après avoir commencé à suivre, je ne regretterai jamais de l’avoir fait et je t’accompagnerai dans tout ce que tu feras », a écrit l’un des internautes dans sa publication.

Kimberly Loaiza, également appelée La Lindura Mayor, est devenue une icône de la mode, elle est une influenceuse importante non seulement au Mexique mais dans d’autres pays d’Amérique latine et d’Amérique du Sud.

Il y a à peine trois ans et demi, elle a commencé sa carrière en tant que youtubeuse, aujourd’hui elle est l’une des plus célèbres de tout le pays, non seulement sur YouTube, mais aussi sur ses réseaux sociaux et son compte Tik tok lui-même dans lequel elle a commencé à début d’année.

Grâce à sa popularité, elle a eu l’opportunité de travailler avec de grandes marques comme SHEIN, qui l’a même invitée à participer à un défilé de mode à Paris, fréquentant l’année dernière avec sa famille en compagnie de Juan de Dios Pantoja et de sa fille héroïque Kima avec à peine quelques mois.

Récemment dans une vidéo de la chaîne James Charles, American Influencer, Kimberly Loaiza a partagé ses souhaits ou plutôt les projets qu’elle a dans le futur, probablement (parce qu’elle n’a pas donné beaucoup de détails) elle a lancé une ligne de maquillage peut-être que ça commence par une palette d’ombres Cela a beaucoup excité l’Influenceur, qui lui a demandé de fournir tout le matériel qu’il publiait, auquel elle lui a dit qu’elle le ferait volontiers et qu’elle le lui enverrait avec tout le plaisir du monde.

Comme toute autre célébrité du milieu, Kimberly Loaiza a été critiquée à certaines occasions, mais cela n’a pas arrêté sa carrière et au contraire, cela l’a aidée à mieux faire face aux problèmes négatifs qui l’entourent et simplement prendre le positif, ceci pour lui donner le meilleur. de lui-même dans chacun de ses projets comme nous l’avons vu au cours de ces mois malgré une pandémie.

Sûrement si Kimberly devient l’entrepreneur, elle aura beaucoup de succès, d’autant plus que ses adeptes, qui se chiffrent en millions, achèteront tout produit qu’elle lance à la vente.

On pense que l’intention de l’interprète de ne pas être jalouse est de conquérir le marché américain alors elle a sorti sa chanson en anglais “Do it” et a collaboré avec James Charles, ainsi que Lele Pons, petit à petit elle a grimpé pas à pas et probablement dans quelques années il deviendra une célébrité internationale.

